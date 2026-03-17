Россия атаковала портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины: какие последствия

атака
Ночью враг снова атаковал портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины / Минрозвития общин и территорий

Ночью 17 марта российская армия снова атаковала портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что на юге Украины поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов.

В Сумской области российские дроны атаковали железную дорогу. В результате удара возникло возгорание вагона нерабочего парка, которое оперативно ликвидировано спасателями.

В Минразвитии отметили, что никто не пострадал.

Сейчас на местах работают все соответствующие службы, идет ликвидация последствий атак.

Напомним, 12 марта российская армия атаковала дроном территорию железнодорожной станции Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции. Также вражеский беспилотник ударил по железнодорожной инфраструктуре Николаевской области.

Автор:
Светлана Манько