Росія атакувала портову та залізничну інфраструктуру України: які наслідки

Вночі 17 березня російська армія знову атакувала портову та залізничну інфраструктуру України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що на півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.

У Сумській області російські дрони атакували залізницю. Унаслідок удару виникло загоряння вагону неробочого парку, яке оперативно ліквідовано рятувальниками.

У Мінрозвитку зауважили, що ніхто не постраждав.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атак.

Нагадаємо, 12 березня російська армія атакувала дроном територію залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції. Також ворожий безпілотник вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині.