Россия атаковала завод "Киевгума": в компании рассказали о последствиях (ФОТО)

В результате российской атаки 18 августа получили повреждения помещения завода "Киевгума" в Броварах Киевской области. Ни один из работников предприятия не пострадал, а сами разрушения оказались некритичными.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Россия повредила "Киевгуму"

Сейчас в "Киевгуме" оценивают последствия и нанесенный обстрелом ущерб.

Отмечается, что никто из работников предприятия не пострадал, а повреждения помещений не являются критическими.

18 августа из-за повреждений производственные процессы на заводе временно приостановили.

РФ попала в завод "Киевгума". Фото: facebook.com/Kyivguma

Когда возобновят работу

В "Киевгуме" заверили, что, несмотря на остановку производства, выполнят все заказы и обязательства перед клиентами и партнерами. Уже 19 августа планируется возвратиться в штатный режим работы.

"Киеврезина" специализируется на изготовлении продукции из резины, латекса, силикона, ПВХ и термопластичных эластомеров. Предприятие производит более четырех тысяч наименований продукции для разных отраслей.

Компания производит медицинские средства, средства индивидуальной защиты, тактические аптечки и жгуты-турникеты для Вооруженных Сил Украины, а также комплектующие для промышленности и сельского хозяйства.

Напомним, в результате обстрела Броваров 18 августа также был поврежден распределительный центр EVA. Люди в результате удара не пострадали, однако в связи с инцидентом возможно временное отсутствие отдельных товаров в части магазинов, а также задержки с выполнением некоторых интернет-заказов.