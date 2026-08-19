Росія атакувала завод "Київгума": у компанії розповіли про наслідки (ФОТО)

Унаслідок російської атаки 18 серпня зазнали пошкоджень приміщення заводу "Київгума" у Броварах Київської області. Жоден із працівників підприємства не постраждав, а самі руйнування виявилися некритичними.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Росія пошкодила "Київгуму"

Наразі у "Київгумі"оцінюють наслідки та завдані обстрілами збитки.

Зазначається, що ніхто з працівників підприємства не постраждав, а пошкодження приміщень не є критичними.

18 серпня через пошкодження виробничі процеси на заводі тимчасово призупинили.

РФ влучила у завод "Київгума". Фото: facebook.com/Kyivguma

Коли поновлять роботу

У "Київгумі" запевнили, що, попри зупинку виробництва, виконають усі замовлення та зобов’язання перед клієнтами й партнерами. Вже 19 серпня планується повернутися до штатного режиму роботи.

"Київгума" спеціалізується на виготовленні продукції з гуми, латексу, силікону, ПВХ і термопластичних еластомерів. Підприємство виробляє понад чотири тисячі найменувань продукції для різних галузей.

Компанія виготовляє медичні засоби, засоби індивідуального захисту, тактичні аптечки й джгути-турнікети для Збройних Сил України, а також комплектуючі для промисловості та сільського господарства.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Броварів 18 серпня також було пошкоджено розподільчий центр EVA. Люди внаслідок удару не постраждали, однак у зв’язку з інцидентом можлива тимчасова відсутність окремих товарів у частині магазинів, а також затримки з виконанням деяких інтернет-замовлень.