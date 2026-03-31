Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Славянске: поврежден вокзал, есть раненые

31 марта российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска Донецкой области. В результате атаки ранены четыре человека.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивное депо, частично выбиты окна здания вокзала.

Кулеба рассказал, что железнодорожники оперативно перешли в укрытие, однако, к сожалению, ранены четыре работника локомотивного депо.

Министр отметил, что одна работница находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Напомним, 26 марта российская армия атаковала пункт технического обслуживания локомотивов в Кировоградской области.