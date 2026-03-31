Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Слов’янську: пошкоджено вокзал, є поранені

31 березня російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська Донецької області. Внаслідок атаки поранено чотирьох людей.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу.

Кулеба розповів, що залізничники оперативно перейшли в укриття, однак, на жаль, поранено чотирьох працівників локомотивного депо.

Міністр зазначив, що одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

