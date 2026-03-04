Россия обвинила Украину в атаке на свой танкер с территории Ливии: что известно (ВИДЕО)

Министерство транспорта России официально подтвердило атаку в Средиземном море на танкер для перевозки сжиженного природного газа под российским флагом Arctic Metagaz. В ударе обвиняет Украину.

Об этом пишет Delo.ua.

РФ обвиняет Украину

Как сообщают российские СМИ, Минтранспорта РФ заявило, что нападение на танкер было совершено с побережья Ливии без экипажных катеров Украины.

Все 30 членов экипажа танкера являются гражданами России, их эвакуировали.

В РФ назвали атаку на газовоз "актом международного терроризма и морского пиратства".

Атака на подсанкционный танкер под российским флагом

Как сообщает Reuters, согласно данным отслеживания судов на платформе MarineTraffic, Arctic Metagaz в последний раз сообщил о своем местонахождении у побережья Мальты 2 марта.

Соцсетями распространились кадры, как утверждается, этого танкера в огне.

В Средиземном море горит российский газовоз Arctic Metagaz https://t.co/TuVXeiWxG9 pic.twitter.com/bvjka1EL7j — The Insider (@the_ins_ru) March 3, 2026

Источники агентства утверждают, что танкер был атакован беспилотником. По данным Times of Malta, около 4 утра между Мальтой и Ливией прозвучала серия взрывов. Экипаж был спасен и переведен на другое судно в этом районе.

Вооруженные силы Мальты развернули самолет над судном вскоре после того, как об инциденте сообщили по морским радиоканалам.

Собеседники Reuters не располагали информацией о судьбе экипажа. Однако один из них утверждал, что якобы за атакой на судно может стоять Украина. Доказательств этому нет, отмечает агентство.

Известно, что Arctic Metagaz находится под санкциями США, Великобритании, Канады, ЕС, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии.

Напомним, 7 января дрон атаковал нефтяной танкер Elbus у побережья Турции в Черном море. Судно направлялось в российский порт Новороссийск, где должно было загрузиться нефтью.