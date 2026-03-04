Запланована подія 2

Росія звинуватила Україну в атаці на свій танкер з території Лівії: що відомо (ВІДЕО)

танкер
Так зараз виглядає згорівший вчора танкер в Середземному морі. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Міністерство транспорту Росії офіційно підтвердило атаку у Середземному морі на танкер для перевезення зрідженого природного газу під російським прапором  Arctic Metagaz. В ударі звинувачує Україну.

Про це пише Delo.ua.

РФ звинувачує Україну

Як повідомляють російські ЗМІ, Мінтранспорту РФ заявило, що напад на танкер було скоєно з узбережжя Лівії безекіпажними катерами України.

Всі 30 членів екіпажу танкера є громадянами Росії, їх евакуювали.

У РФ назвали атаку на газовоз «актом міжнародного тероризму та морського піратства».

Атака на підсанкційний танкер під російським прапором

Як повідомляє Reuters, згідно з даними відстеження суден на платформі MarineTraffic, Arctic Metagaz востаннє повідомив про своє місцеперебування біля узбережжя Мальти 2 березня.

Соцмережами поширилися кадри, як стверджується, цього танкера у вогні. 

Джерела агенства стверджують, що танкер був атакований безпілотником. За даними Times of Malta, близько 4-ї ранку між Мальтою та Лівією пролунала серія вибухів. Екіпаж було врятовано та переведено на інше судно в цьому районі.

Збройні сили Мальти розгорнули літак над судном невдовзі після того, як про інцидент повідомили по морських радіоканалах.

Співрозмовники Reuters не мали інформації про долю екіпажу. Однак один із них стверджував, нібито за атакою на судно може стояти Україна. Доказів цьому немає, наголошує агентство.

Відомо, що Arctic Metagaz перебуває під санкціями США, Великої Британії, Канади, ЄС, Швейцарії, Нової Зеландії та Австралії.

Нагадаємо, 7 січня дрон атакував нафтовий танкер Elbus біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Судно прямувало до російського порту Новоросійськ, де мало завантажитися нафтою. 

Автор:
Світлана Манько