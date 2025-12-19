Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия снова атаковала Одесскую область: под ударом энергетика и транспорт

свет
Одесса без света и тепла после ночной атаки РФ / Pixabay

В результате ночной атаки РФ на Одессу и область без света остались около 65 тысяч домохозяйств в Одессе и еще почти 9 тысяч абонентов в Арциге. Также зафиксированы перебои с теплоснабжением и повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Массированный обстрел Одессы

"Из-за массированного обстрела этой ночью без электроснабжения остались 74,5 тысячи абонентов области. Больше всего пострадала Одесса - около 65 тысяч домохозяйств без света. Еще часть отключений связана с предварительными ударами - почти 9 тыс абонентов без электричества в Арцизе", - написал он.

Все аварийные и коммунальные службы вовлечены в ликвидацию последствий атаки и работают над восстановлением инфраструктуры. Объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме с использованием резервных источников питания – они заживлены от генераторов.

В Одессе без теплоснабжения остаются около 85 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу систем.

Городские власти организовали подвоз технической воды в районы с перебоями водоснабжения. Пункты Несокрушимости в городе работают круглосуточно.

Отдельно Кулеба отметил ситуацию на железной дороге. По его словам, ночью были зафиксированы удары по территории станции "Одесса-Восточная". В результате атаки поврежден пост электрической централизации и здания вокзала. Ранение получила работница железной дороги - пока она находится под наблюдением медиков.

Об обстреле сообщила также пресс-служба ДТЭК.

"И снова повреждения значительны, а восстановление требует времени. Наши бригады работают на местах. В первую очередь возвращаем свет объектам критической инфраструктуры. Спасибо жителям Одессы и области за устойчивость. Понимаем, насколько тяжело", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сложная ситуация в энергетике остается в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Враг продолжает системные атаки в Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии.

Автор:
Ольга Опенько