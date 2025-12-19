Россия снова атаковала Одесскую область: под ударом энергетика и транспорт

В результате ночной атаки РФ на Одессу и область без света остались около 65 тысяч домохозяйств в Одессе и еще почти 9 тысяч абонентов в Арциге. Также зафиксированы перебои с теплоснабжением и повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Массированный обстрел Одессы

"Из-за массированного обстрела этой ночью без электроснабжения остались 74,5 тысячи абонентов области. Больше всего пострадала Одесса - около 65 тысяч домохозяйств без света. Еще часть отключений связана с предварительными ударами - почти 9 тыс абонентов без электричества в Арцизе", - написал он.

Все аварийные и коммунальные службы вовлечены в ликвидацию последствий атаки и работают над восстановлением инфраструктуры. Объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме с использованием резервных источников питания – они заживлены от генераторов.

В Одессе без теплоснабжения остаются около 85 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу систем.

Городские власти организовали подвоз технической воды в районы с перебоями водоснабжения. Пункты Несокрушимости в городе работают круглосуточно.

Отдельно Кулеба отметил ситуацию на железной дороге. По его словам, ночью были зафиксированы удары по территории станции "Одесса-Восточная". В результате атаки поврежден пост электрической централизации и здания вокзала. Ранение получила работница железной дороги - пока она находится под наблюдением медиков.

Об обстреле сообщила также пресс-служба ДТЭК.

"И снова повреждения значительны, а восстановление требует времени. Наши бригады работают на местах. В первую очередь возвращаем свет объектам критической инфраструктуры. Спасибо жителям Одессы и области за устойчивость. Понимаем, насколько тяжело", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сложная ситуация в энергетике остается в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Враг продолжает системные атаки в Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии.