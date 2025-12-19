Запланована подія 2

Росія знову атакувала Одещину: під ударом енергетика та транспорт

світло
Одеса без світла й тепла після нічної атаки РФ / Pixabay

Внаслідок нічної атаки РФ на Одещину без світла залишилися близько 65 тисяч домогосподарств в Одесі та ще майже 9 тисяч абонентів у Арцизі. Також зафіксовано перебої з теплопостачанням і пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Масований обстріл Одеси

"Через масований обстріл цієї ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області. Найбільше постраждала Одеса - близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами — майже 9 тис абонентів без електрики в Арцизі", - написав він.

Усі аварійні та комунальні служби залучені до ліквідації наслідків атаки та працюють над відновленням інфраструктури. Об’єкти критичної інфраструктури функціонують у штатному режимі з використанням резервних джерел живлення - їх заживлено від генераторів.

В Одесі без теплопостачання наразі залишаються близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем.

Міська влада організувала підвезення технічної води до районів із перебоями водопостачання. Пункти Незламності в місті працюють цілодобово.

Окремо Кулеба наголосив на ситуації на залізниці. За його словами, вночі було зафіксовано удари по території станції "Одеса-Східна". Унаслідок атаки пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранення зазнала працівниця залізниці - наразі вона перебуває під наглядом медиків.

Про обстріл повідомила також пресслужба ДТЕК. 

"І знову пошкодження значні, а відновлення потребує часу. Наші бригади працюють на місцях. В першу чергу повертаємо світло обʼєктам критичної інфраструктури. Дякуємо жителям Одеси та області за стійкість. Розуміємо, наскільки важко", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що найскладніша ситуація в енергетиці залишається у прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії.

Автор:
Ольга Опенько