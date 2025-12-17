Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Енергетика України: щодня через російські атаки без світла залишаються близько 400 тис. українців

світло
Щоденні відключення електрики в Україні / Pixabay

Через постійні російські атаки щодня без електропостачання залишаються близько 400 тисяч українців, здебільшого у прикордонних та прифронтових регіонах. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення в.о. міністра енергетики Артема Некрасова.

Про ситуацію в енергетиці

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, що призводить до регулярних відключень електроенергії в низці регіонів. Зокрема, вночі ворог знову завдав ударів по об’єктах на Дніпропетровщині. Станом на ранок енергетики відновили електропостачання для всіх знеструмлених споживачів.

Водночас складнішою залишається ситуація на Одещині. Після атак 13 та 14 грудня без світла все ще перебувають близько 32 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, росіяни й надалі цілеспрямовано обстрілюють електростанції, а також об’єкти передачі та розподілу електроенергії, що суттєво ускладнює процес відновлення.

Нагадаємо, 13 грудня внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру півдня України без електропостачання залишилися частини Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. До ранку 17 грудня енергетикам вдалося відновити подачу електроенергії понад 550 тисячам споживачів на Одещині.

Додамо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент