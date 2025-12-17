Енергетика України: щодня через російські атаки без світла залишаються близько 400 тис. українців

Через постійні російські атаки щодня без електропостачання залишаються близько 400 тисяч українців, здебільшого у прикордонних та прифронтових регіонах.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення в.о. міністра енергетики Артема Некрасова.

Про ситуацію в енергетиці

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, що призводить до регулярних відключень електроенергії в низці регіонів. Зокрема, вночі ворог знову завдав ударів по об’єктах на Дніпропетровщині. Станом на ранок енергетики відновили електропостачання для всіх знеструмлених споживачів.

Водночас складнішою залишається ситуація на Одещині. Після атак 13 та 14 грудня без світла все ще перебувають близько 32 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, росіяни й надалі цілеспрямовано обстрілюють електростанції, а також об’єкти передачі та розподілу електроенергії, що суттєво ускладнює процес відновлення.

Нагадаємо, 13 грудня внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру півдня України без електропостачання залишилися частини Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. До ранку 17 грудня енергетикам вдалося відновити подачу електроенергії понад 550 тисячам споживачів на Одещині.

Додамо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.