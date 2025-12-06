- Тип
- Оновлено Оновлено
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Енергетика під обстрілом: які регіони залишилися без електроенергії
У ніч з 5 на 6 грудня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. На ранок 6 грудня без електропостачання залишаються споживачі у шести регіонах.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Ракетні удари по енергосистемі
Зазначається, що ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
На ранок без електропостачання залишаються споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
"В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Актуальні графіки електропостачання публікуються на офіційних сайтах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни у подачі електроенергії слід стежити на сторінках обленерго вашого регіону.
У Міненерго нагадують, що відновлювальні роботи тривають лише там, де дозволяє безпекова ситуація.
Оновлено 11.07: Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що у Запоріжжі пошкоджені енергетичні об’єкти, через що без електропостачання залишилися десять населених пунктів. На місці працюють аварійні служби, здійснюється оперативне відновлення енергопостачання, а для забезпечення водопостачання запущені резервні генератори.
На Одещині також зафіксовано суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. Енергетики після відбою тривоги працювали над відновленням подачі електроенергії, і наразі громади вже повністю заживлені.
Нагадаємо, 6 грудня Росія вчергове завдала масованого удару по Україні, під вогнем опинилися об’єкти інфраструктури та залізниця. Через пошкодження вузлової станції Фастів на Київщині і приміського рухомого складу довелося запровадити тимчасові зміни в русі поїздів.