Энергетика под обстрелом: какие регионы остались без электроэнергии

В ночь с 5 на 6 декабря Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Утром 6 декабря без электроснабжения остаются потребители в шести регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ракетные удары по энергосистеме

Отмечается, что враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Утром без электроснабжения остаются потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Актуальные графики электроснабжения публикуются на официальных сайтах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в подаче электроэнергии следует следить на страницах облэнерго вашего региона.

В Минэнерго напоминают, что возобновляемые работы продолжаются только там, где разрешается ситуация безопасности.

Обновлено 11.07: Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Запорожье повреждены энергетические объекты, из-за чего без электроснабжения остались десять населенных пунктов. На месте работают аварийные службы, осуществляется оперативное обновление энергоснабжения, а для обеспечения водоснабжения запущены резервные генераторы.

В Одесской области также зафиксированы существенные повреждения энергетической инфраструктуры. Энергетики после отбоя тревоги работали над восстановлением подачи электроэнергии, и общины уже полностью запитаны.

Напомним, 6 декабря Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, под огнем оказались объекты инфраструктуры и железная дорога. Из-за повреждения узловой станции Фастов в Киевской области и пригородного подвижного состава пришлось ввести временные изменения в движении поездов.

Автор:
Ольга Опенько