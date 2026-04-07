Россия ударила по складам с чипсами, сухариками и арахисом компании Star Brands

удар дронами по составу Star Brands в Павлограде
Удар дронами по составу Star Brands в Павлограде

В ночь на 7 апреля 2026 года Россия дронами атаковала складской комплекс в городе Павлоград Днепропетровской области, где хранилось сырье и готовая продукция компаний Snack Production и "Клуб Чипсов", входящих в группу Star Brands (ТМ Flint, Chipster's, BigBob).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Star Brands.

По информации компании, удар произошел около 2:20. В результате попаданий возник масштабный пожар в основном здании склада.

На момент атаки объект работал, однако работники смены успели своевременно перейти к укрытию. Погибших и травмированных нет.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать.

По предварительным данным, огнем уничтожено около 5,5 тысячи квадратных метров складских площадей. На объекте хранилось как сырье, так и готовая снековая продукция, подготовленная к отгрузке.

В Star Brands сообщили, что уже работают над восстановлением логистики.

"Материальные потери - это вызов, но люди - наш главный приоритет. Наша логистическая команда работает в экстренном режиме, чтобы партнеры и клиенты получили заказы вовремя", - подчеркнули в компании.

Там добавили, что, несмотря на атаку, компания продолжает работу.

В ноябре 2025 года в результате российской атаки дронами на Павлоград Днепропетровской области сгорел состав группы компаний Star Brands.

А в апреле 2025 года два ударных беспилотника попали в один из главных складов готовой продукции компаний Snack Production и "Клуб Чипсов", являющихся партнерами группы. Выгорело 6500 кв. м склада с продукцией.

Автор:
Светлана Манько