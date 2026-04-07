Росія вдарили по складах із чипсами, сухариками, арахісом та насінням компанії Star Brands

Удар дронами по складу Star Brands у Павлограді

У ніч на 7 квітня 2026 року Росія дронами атакувала складський комплекс у місті Павлоград Дніпропетровської області, де зберігалася сировина та готова продукція компаній Snack Production і "Клуб Чипсів", що входять до групи Star Brands (ТМ Flint, Chipster’s, BigBob).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє  пресслужба Star Brands.

За інформацією компанії, удар стався близько 02:20. Унаслідок влучань виникла масштабна пожежа в основній будівлі складу.

На момент атаки об’єкт працював, однак працівники зміни встигли своєчасно перейти до укриття. Загиблих і травмованих немає.

Пожежно-рятувальні підрозділи оперативно прибули на місце події. Загоряння вдалося локалізувати та повністю ліквідувати.

За попередніми даними, вогнем знищено близько 5,5 тисяч квадратних метрів складських площ. На об’єкті зберігалася як сировина, так і готова снекова продукція, підготовлена до відвантаження.

У Star Brands повідомили, що вже працюють над відновленням логістики. 

"Матеріальні втрати — це виклик, але люди — наш головний пріоритет. Наша логістична команда працює в екстреному режимі, щоб партнери та клієнти отримали замовлення вчасно", — наголосили в компанії.

Там додали, що попри атаку, компанія продовжує роботу.

У листопаді 2025 року унаслідок російської атаки дронами на Павлоград Дніпропетровської області згорів склад групи компаній Star Brands.

А у квітні 2025 року два ударних безпілотники влучили в один з головних складів готової продукції компаній Snack Production та "Клуб Чипсів", які є партнерами групи. Вигоріло 6500 кв. м складу з продукцією.

Світлана Манько