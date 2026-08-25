Россия уничтожила склад Красного Креста, где хранились гуманитарные запасы почти на 28 млн грн

23 августа российские войска нанесли удар беспилотниками по складам Красного Креста в Херсоне. Атака полностью уничтожила гуманитарные запасы почти на 28 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что пострадавших среди работников и волонтеров Красного Креста нет. Несмотря на российский удар, команда продолжит оказывать помощь.

На складах хранились материалы для подготовки к осени и зиме, а также запасы для оперативного реагирования на последствия обстрелов. В результате атаки также уничтожены медицинские материалы, одеяла, гигиенические наборы, оборудование для обеспечения водой и электроэнергией и другая гуманитарная помощь.

Это уже, по меньшей мере, второй склад Красного Креста в Украине, уничтоженный российским ударом этим летом. Первый был полностью разрушен в результате массированной атаки на Киев 2 июля. Тогда было уничтожено около 320 тысяч единиц гуманитарной помощи стоимостью более 79 млн гривен, в том числе генераторы, тепловые насосы, медицинские ноши, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы пациента.

Еще один склад Красного Креста в Бориспольском районе Киевской области пострадал во время атаки 20 августа. В организации сообщили, что здание получило незначительные внешние повреждения, однако хранившиеся внутри гуманитарные запасы уцелели.