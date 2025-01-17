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Россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой: четыре человека погибли
17 января в результате российского удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу погибли 4 четыре человека, еще шесть получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате ракетных ударов в городе повреждены 2 пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Изуродовано и не эксплуатировавшееся здание.
Частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории.
"Каждый такой террористический удар – это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама – ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире ценящих жизнь", — написал президент Владимир Зеленский.
По информации председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, 20 января в городе объявлен днем траура.
При процессуальном руководстве Днепропетровской облпрокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение военного преступления, повлекшее гибель людей).
Обновлено в 14:30. По данным Сергея Лысака, количество пострадавших возросло до семи. Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Одна раненая – средней тяжести.