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Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло

Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото: МВС

17 січня унаслідок російського удару балістичними ракетами по Кривому Рогу загинули чотири людини, ще шестеро — отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок ракетних ударів у місті пошкоджені 2 п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася.

Фото 2 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 3 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 4 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 5 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 6 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 7 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 8 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 9 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 10 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 11 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 12 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 13 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
Фото 14 — Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло

Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території.

"Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - написав президент Володимир Зеленський.

За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, 20 січня у місті оголошено днем жалоби.

За процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей).

Оновлено о 14:30. За даними Сергія Лисака, кількість постраждалих зросла до семи. Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Одна поранена – середньої тяжкості. 

Автор:
Тетяна Гойденко