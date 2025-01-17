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Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: чотири людини загинуло
17 січня унаслідок російського удару балістичними ракетами по Кривому Рогу загинули чотири людини, ще шестеро — отримали поранення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок ракетних ударів у місті пошкоджені 2 п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася.
Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території.
"Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - написав президент Володимир Зеленський.
За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, 20 січня у місті оголошено днем жалоби.
За процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей).
Оновлено о 14:30. За даними Сергія Лисака, кількість постраждалих зросла до семи. Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Одна поранена – середньої тяжкості.