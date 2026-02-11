Запланована подія 2

Рынок гибридов в январе вырос на 40%: какой автомобиль возглавил рейтинг

гибриды
Рынок гибридов в январе вырос на 40% / Depositphotos

В январе автопарк Украины пополнили 2336 гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на гибриды вырос на 40%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

В то же время доля новых автомобилей в общем количестве регистраций составила 52%, тогда как в январе 2025 года этот показатель достигал 63%.

Лидеры среди новых гибридов:

  • Toyota RAV4 - 322 ед;
  • Nissan Qashqai - 79 ед;
  • Nissan X-Trail - 63 ед.

Самые популярные импортируемые подержанные гибриды:

  • Ford Escape - 69 ед;
  • Toyota Prius - 61 ед.;
  • Kia Niro - 60 ед.

По итогам 2025 года парк легковых автомобилей с гибридными силовыми установками (HEV и PHEV) пополнился на 31,2 тыс. единиц. Это на 31% больше, чем годом ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко