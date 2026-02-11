Рынок гибридов в январе вырос на 40%: какой автомобиль возглавил рейтинг

В январе автопарк Украины пополнили 2336 гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на гибриды вырос на 40%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

В то же время доля новых автомобилей в общем количестве регистраций составила 52%, тогда как в январе 2025 года этот показатель достигал 63%.

Лидеры среди новых гибридов:

Toyota RAV4 - 322 ед;

Nissan Qashqai - 79 ед;

Nissan X-Trail - 63 ед.

Самые популярные импортируемые подержанные гибриды:

Ford Escape - 69 ед;

Toyota Prius - 61 ед.;

Kia Niro - 60 ед.

По итогам 2025 года парк легковых автомобилей с гибридными силовыми установками (HEV и PHEV) пополнился на 31,2 тыс. единиц. Это на 31% больше, чем годом ранее.