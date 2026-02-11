- Категорія
Ринок гібридів у січні зріс на 40%: яке авто очолило рейтинг
У січні автопарк України поповнили 2336 гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на гібриди зріс на 40%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Водночас частка нових авто у загальній кількості реєстрацій становила 52%, тоді як у січні 2025 року цей показник сягав 63%.
Лідери серед нових гібридів:
- Toyota RAV4 — 322 од.;
- Nissan Qashqai — 79 од.;
- Nissan X-Trail — 63 од.
Найпопулярніші імпортовані вживані гібриди:
- Ford Escape — 69 од.;
- Toyota Prius — 61 од.;
- Kia Niro — 60 од.
Додамо, за підсумками 2025 року парк легкових автомобілів з гібридними силовими установками (HEV та PHEV) поповнився на 31,2 тис. одиниць. Це на 31% більше, ніж роком раніше.