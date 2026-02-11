Ринок гібридів у січні зріс на 40%: яке авто очолило рейтинг

У січні автопарк України поповнили 2336 гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на гібриди зріс на 40%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Водночас частка нових авто у загальній кількості реєстрацій становила 52%, тоді як у січні 2025 року цей показник сягав 63%.

Лідери серед нових гібридів:

Toyota RAV4 — 322 од.;

Nissan Qashqai — 79 од.;

Nissan X-Trail — 63 од.

Найпопулярніші імпортовані вживані гібриди:

Ford Escape — 69 од.;

Toyota Prius — 61 од.;

Kia Niro — 60 од.

Додамо, за підсумками 2025 року парк легкових автомобілів з гібридними силовими установками (HEV та PHEV) поповнився на 31,2 тис. одиниць. Це на 31% більше, ніж роком раніше.