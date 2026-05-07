Рынок госземли Украины: как аукционы обеспечили более 2 млрд грн поступлений

За полтора года работы проекта "Земельный банк" субарендари уплатили за использование государственных сельскохозяйственных земель более 2 млрд грн. Речь идет о периоде запуска первых аукционов в октябре 2024 года, когда государственные земли начали передаваться в субаренду через систему "Прозорро.Продажи".

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор ООО "Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский, пишет "Укринформ".

Проект Фонда государственного имущества Украины предусматривает формирование прозрачного рынка использования госземлями сельскохозяйственного назначения и перевод их в эффективное экономическое использование через конкурентные аукционы.

По состоянию на сегодняшний день в собственности государства находится чуть более 800 тыс. га земель, значительная часть которых ранее использовалась неэффективно или по заниженным ставкам. По оценкам проекта переход к рыночной аренде позволил существенно увеличить доходность этого ресурса.

В рамках аукционной модели средняя стоимость субаренды составляет около 19,7 тыс. грн/га. В регионах с высокой конкуренцией показатели значительно выше. В частности, в Винницкой области средняя ставка достигает 39,2 тыс. грн за гектар.

В среднем в торгах участвует около восьми участников на один лот, что обеспечивает конкуренцию и рост цены. По словам представителей проекта, механизм позволил запустить рынок без признаков закрытых договоренностей и с равным доступом для участников.

Отдельным результатом есть влияние на местные бюджеты. Согласно законодательству, 10% арендной платы направляется общинам по месту нахождения земельных участков. Кроме того, аграрии создают рабочие места и платят местные налоги.

По данным проекта, 91,3% победителей аукционов составляют местные аграрии - фермерские хозяйства и малый и средний агробизнес. Это обеспечивает локальное использование земель и снижает концентрацию ресурса в агрохолдингах.

На сегодня из переданных в управление 90,9 тыс. га земель на торги уже выставлено 78,9 тыс. га. В общей сложности заключены соглашения на субаренду почти 70 тыс. га, что должно обеспечить государству около 1,34 млрд грн ежегодных поступлений.

В структуре земельного фонда остаются участки, которые пока не могут быть привлечены к торгам. Среди них — земли водного фонда, территории в зоне боевых действий, загрязненные взрывоопасными предметами участки и объекты, по которым продолжаются судебные споры.

В итоге, запуск рынка госземли через "Земельный банк" уже сформировал стабильный канал бюджетных поступлений и создал конкурентный механизм доступа к ресурсу, ранее использовавшийся ограниченным кругом пользователей.

Заметим, что в Украине рассматривают запуск нового финансового инструмента — земельных облигаций, обеспеченных доходами от долгосрочной субаренды государственной земли. Инициатива предусматривает привязку тысяч гектаров государственных земель к долговым ценным бумагам, что позволит монетизировать будущие арендные поступления.