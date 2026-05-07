Ринок держземлі України: як аукціони забезпечили понад 2 млрд грн надходжень

За півтора року роботи проєкту “Земельний банк” суборендарі сплатили за використання державних сільськогосподарських земель понад 2 млрд грн. Йдеться про період із запуску перших аукціонів у жовтні 2024 року, коли державні землі почали передаватися в суборенду через систему "Прозорро.Продажі".

Як інформує Delo.ua, про це повідомив генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський, пише "Укрінформ".

Проєкт Фонду державного майна України передбачає формування прозорого ринку користування держземлями сільськогосподарського призначення та переведення їх в ефективне економічне використання через конкурентні аукціони.

Станом на зараз у власності держави перебуває трохи більше 800 тис. га земель, значна частина яких раніше використовувалася неефективно або за заниженими ставками. За оцінками проєкту, перехід до ринкової оренди дозволив суттєво збільшити дохідність цього ресурсу.

У межах аукціонної моделі середня вартість суборенди становить близько 19,7 тис. грн за гектар. У регіонах із високою конкуренцією показники значно вищі. Зокрема, на Вінниччині середня ставка досягає 39,2 тис. грн за гектар.

У середньому в торгах беруть участь близько восьми учасників на один лот, що забезпечує конкуренцію та зростання ціни. Загалом, за словами представників проєкту, механізм дозволив запустити ринок без ознак закритих домовленостей і з рівним доступом для учасників.

Окремим результатом є вплив на місцеві бюджети. Відповідно до законодавства, 10% орендної плати спрямовується громадам за місцем розташування земельних ділянок. Крім того, аграрії створюють робочі місця та сплачують місцеві податки.

За даними проєкту, 91,3% переможців аукціонів становлять місцеві аграрії — фермерські господарства та малий і середній агробізнес. Це забезпечує локальне використання земель і зменшує концентрацію ресурсу в агрохолдингах.

Станом на зараз із переданих в управління 90,9 тис. га земель на торги вже виставлено 78,9 тис. га. Загалом укладено угоди на суборенду майже 70 тис. га, що має забезпечити державі близько 1,34 млрд грн щорічних надходжень.

У структурі земельного фонду залишаються ділянки, які поки не можуть бути залучені до торгів. Серед них — землі водного фонду, території в зоні бойових дій, забруднені вибухонебезпечними предметами ділянки та об’єкти, щодо яких тривають судові спори.

У підсумку, запуск ринку держземлі через "Земельний банк" вже сформував стабільний канал бюджетних надходжень і створив конкурентний механізм доступу до ресурсу, який раніше використовувався обмеженим колом користувачів.

Зауважимо, в Україні розглядають запуск нового фінансового інструменту — земельних облігацій, забезпечених доходами від довгострокової суборенди державної землі. Ініціатива передбачає прив’язку тисяч гектарів державних земель до боргових цінних паперів, що дозволить монетизувати майбутні орендні надходження.