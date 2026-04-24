- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рынок косметики переходит в "цифру": более 1500 продуктов уже зарегистрировано в новой системе Минздрава
В Украине более 1500 косметических продуктов уже внесены в Систему электронной нотификации, которая изменяет правила работы для производителей и импортеров и приближает рынок к европейским стандартам.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины (МОЗ).
Украина продолжает цифровизацию регулирования косметического рынка: в Системе электронной нотификации уже зарегистрировано более 1500 продуктов и 302 производителя и импортера.
Речь идет о переходе от бумажных процедур к электронному учету, что должно сделать рынок более прозрачным и контролируемым, а также упростить доступ продукции к продаже.
По данным Министерства здравоохранения Украины, около 30% продукции в системе украинского производства, еще 70% импорт.
В ведомстве отмечают, что новый подход позволит минимизировать попадание на рынок некачественной продукции, а также создаст единую базу данных, которая может использоваться, в частности врачами в случае аллергических реакций у пациентов.
" Введение системы электронной нотификации информации о косметической продукции и развитии ее функционала будет способствовать созданию прозрачных правил на рынке и минимизировать появление на нем некачественной продукции. Кроме того, в будущем цифровая база данных позволит врачам быстро узнать состав продукта, если у пациента возникнет серьезная аллергическая реакция на здоровье по цифровому развитию Мария Карчевич.
Кроме этого, в системе введен новый функционал, упрощающий работу бизнеса. Производители и импортеры могут делегировать внесение данных о продукции уполномоченным лицам.
Фактически это означает, что:
- регистрацию продукции можно передать партнеру или подрядчику
- доверенное лицо может самостоятельно работать с системой
- доступ можно быстро отозвать или восстановить
Такой механизм должен уменьшить административную нагрузку на компании и ускорить вывод новых продуктов на рынок.
Напомним, украинский онлайн-рынок косметики и парфюмерии остается уязвимым к фальсификату. В частности, в сети распространены схемы продаж якобы "duty free" духов со скидками до 90%, которые часто оказываются подделками или мошенническими сайтами.