В Украине более 1500 косметических продуктов уже внесены в Систему электронной нотификации, которая изменяет правила работы для производителей и импортеров и приближает рынок к европейским стандартам.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины (МОЗ).

Украина продолжает цифровизацию регулирования косметического рынка: в Системе электронной нотификации уже зарегистрировано более 1500 продуктов и 302 производителя и импортера.

Речь идет о переходе от бумажных процедур к электронному учету, что должно сделать рынок более прозрачным и контролируемым, а также упростить доступ продукции к продаже.

По данным Министерства здравоохранения Украины, около 30% продукции в системе украинского производства, еще 70% импорт.

В ведомстве отмечают, что новый подход позволит минимизировать попадание на рынок некачественной продукции, а также создаст единую базу данных, которая может использоваться, в частности врачами в случае аллергических реакций у пациентов.

" Введение системы электронной нотификации информации о косметической продукции и развитии ее функционала будет способствовать созданию прозрачных правил на рынке и минимизировать появление на нем некачественной продукции. Кроме того, в будущем цифровая база данных позволит врачам быстро узнать состав продукта, если у пациента возникнет серьезная аллергическая реакция на здоровье по цифровому развитию Мария Карчевич.

Кроме этого, в системе введен новый функционал, упрощающий работу бизнеса. Производители и импортеры могут делегировать внесение данных о продукции уполномоченным лицам.

Фактически это означает, что:

регистрацию продукции можно передать партнеру или подрядчику

доверенное лицо может самостоятельно работать с системой

доступ можно быстро отозвать или восстановить

Такой механизм должен уменьшить административную нагрузку на компании и ускорить вывод новых продуктов на рынок.

Напомним, украинский онлайн-рынок косметики и парфюмерии остается уязвимым к фальсификату. В частности, в сети распространены схемы продаж якобы "duty free" духов со скидками до 90%, которые часто оказываются подделками или мошенническими сайтами.