Ринок косметики переходить у "цифру": понад 1500 продуктів вже зареєстровано в новій системі МОЗ

косметика
В Україні понад 1500 косметичних продуктів зареєстровано в системі електронної нотифікації МОЗ / Depositphotos

В Україні понад 1500 косметичних продуктів уже внесено до Системи електронної нотифікації, яка змінює правила роботи для виробників та імпортерів і наближає ринок до європейських стандартів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).

Україна продовжує цифровізацію регулювання косметичного ринку: у Системі електронної нотифікації вже зареєстровано понад 1500 продуктів та 302 виробники й імпортери.

Йдеться про перехід від паперових процедур до електронного обліку, що має зробити ринок більш прозорим і контрольованим, а також спростити доступ продукції до продажу.

За даними Міністерство охорони здоров'я України, близько 30% продукції в системі — українського виробництва, ще 70% — імпорт.

У відомстві зазначають, що новий підхід дозволить мінімізувати потрапляння на ринок неякісної продукції, а також створить єдину базу даних, яка може використовуватися, зокрема, лікарями у разі алергічних реакцій у пацієнтів.

"Запровадження системи електронної нотифікації інформації про косметичну продукцію та розвиток її функціоналу сприятиме створенню прозорих правил на ринку та мінімізуватиме появу на ньому неякісної продукції. Крім того, у майбутньому цифрова база даних дозволить лікарям швидко дізнатися склад продукту, якщо у пацієнта виникне серйозна алергічна реакція на косметичні засоби", — пояснила заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Окрім цього, у системі запроваджено новий функціонал, який спрощує роботу бізнесу. Виробники та імпортери тепер можуть делегувати внесення даних про продукцію уповноваженим особам.

Фактично це означає, що:

  • реєстрацію продукції можна передати партнеру або підряднику
  • довірена особа може самостійно працювати з системою
  • доступ можна швидко відкликати або відновити

Такий механізм має зменшити адміністративне навантаження на компанії та прискорити виведення нових продуктів на ринок.

Нагадаємо, український онлайн-ринок косметики та парфумерії залишається вразливим до фальсифікату. Зокрема, в мережі поширені схеми продажу нібито "duty free" парфумів зі знижками до 90%, які часто виявляються підробками або шахрайськими сайтами. 

Автор:
Лариса Крупко