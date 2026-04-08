Рынок новых авто вырос: что покупают частные клиенты и компании

Десять крупнейших импортеров автомобилей в Украину по итогам 2025 года совокупно получили более 100 млрд гривен выручки
В марте 2026 года украинский автопарк пополнили около 5,9 тысяч новых легковых автомобилей. Большинство продаж пришлось на частных покупателей, сформировавших 64% рынка, тогда как доля юридических лиц составила 36%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос вырос в обоих сегментах. В частном секторе продажи увеличились на 12%, тогда как в корпоративном – на 26%, что свидетельствует об активизации бизнеса и обновлении автопарков компаний.

Среди частных покупателей наибольшую популярность получили кроссоверы и универсальные модели. Лидером стал Toyota RAV4 с результатом 374 проданных автомобилей. В пятерку также вошли Hyundai Tucson, Renault Duster, Volkswagen Touareg и Mazda CX-5.

В корпоративном сегменте первенство удерживает Renault Duster – 282 автомобиля. Далее в рейтинге расположились Volkswagen Touareg, Renault Taliant, Skoda Octavia и Toyota RAV4.

Таким образом, март продемонстрировал рост спроса как со стороны населения, так и бизнеса, а также сохранение популярности кроссоверов как универсального решения для разных категорий покупателей.

Заметим, январь 2026 продемонстрировал закономерное охлаждение активности на рынке новых авто после рекордного декабря. В течение января 2026 украинцы и местные предприятия приобрели 4,8 тысячи новых легковушек.

Татьяна Гойденко