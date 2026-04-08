Ринок нових авто зріс: що купують приватні клієнти та компанії

Десять найбільших імпортерів автомобілів в Україні за підсумками 2025 року сукупно отримали понад 100 млрд гривень виручки
Ринок нових авто зріс

У березні 2026 року український автопарк поповнили близько 5,9 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість продажів припала на приватних покупців, які сформували 64% ринку, тоді як частка юридичних осіб становила 36%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром". 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит зріс в обох сегментах. У приватному секторі продажі збільшилися на 12%, тоді як у корпоративному — на 26%, що свідчить про активізацію бізнесу та оновлення автопарків компаній.

Серед приватних покупців найбільшу популярність отримали кросовери та універсальні моделі. Лідером став Toyota RAV4 із результатом 374 проданих авто. До п’ятірки також увійшли Hyundai Tucson, Renault Duster, Volkswagen Touareg та Mazda CX-5.

У корпоративному сегменті першість утримує Renault Duster — 282 автомобілі. Далі у рейтингу розташувалися Volkswagen Touareg, Renault Taliant, Skoda Octavia та Toyota RAV4.

Таким чином, березень продемонстрував зростання попиту як з боку населення, так і бізнесу, а також збереження популярності кросоверів як універсального рішення для різних категорій покупців.

Зауважимо, січень 2026 року продемонстрував закономірне охолодження активності на ринку нових авто після рекордного грудня. Впродовж січня 2026 року українці та місцеві підприємства придбали 4,8 тисячі нових легковиків.

Автор:
Тетяна Гойденко