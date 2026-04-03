Рынок онлайн-ТВ в Украине растет: Kyivstar TV прибавил более 50%, а Megogo заработал более 3 млрд грн

Украинский рынок онлайн-телевидения (OTT) продолжает расти. В 2025 году сервис Megogo остался крупнейшим игроком по доходам с выручкой свыше 3,1 млрд грн, тогда как Kyivstar TV показал самый быстрый рост — 53% за год и впервые вышел в прибыль. В то же время Sweet.tv продолжает наращивать аудиторию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные провайдеров.

Megogo — самый большой игрок, но с убытком

По финансовой отчетности ООО "Мегого" доход сервиса в 2025 году составил 3,1 млрд грн, что на 12,1% больше, чем в 2024 году (2,7 млрд грн). Несмотря на лидерство по выручке, компания завершила год с убытком 283,1 млн грн.

Такая динамика может свидетельствовать о значительных инвестициях в контент, включая спортивные трансляции и эксклюзивные права, которые остаются ключевой особенностью платформы.

По данным Detector Media, количество абонентов сервиса во второй половине 2025 года составило 738 тыс. пользователей — более чем на 14 тыс. больше, чем пол года раньше.

Kyivstar TV — главный драйвер роста

Быстрее всего среди крупных игроков рынка рос сервис Kyivstar TV (юрлицо ООО "Плюс ТВ"). В 2025 году его доход вырос на 52,9% — до 1,56 млрд грн, тогда как годом ранее составлял 1,02 млрд грн.

Компания также смогла выйти в прибыль на 8,4 млн грн. Абонентская база сервиса за второе полугодие 2025-го выросла до 385 тыс. пользователей (плюс более 34 тыс. за полгода).

Одной из ключевых причин такого роста является модель банд, когда телевидение продается вместе с мобильной связью и домашним интернетом.

Sweet.tv и партнерские сервисы

Третьим крупным игроком рынка остается компания "ОТТ Украина", развивающая сервисы Sweet.tv, Vodafone TV и Trinity-TV.

В 2025 году доход компании вырос на 10,1% — до 731,8 млн грн (664,8 млн грн годом ранее). При этом компания получила убыток более чем в 100 млн грн.

По данным регулятора, база пользователей сервисов компании за полгода увеличилась на 46,5 тыс. до примерно 368 тыс. абонентов. Sweet.tv активно развивает свой контент — так называемые originals, среди которых сериалы и шоу.

Какие у компаний доходы на одного пользователя

Ориентировочный доход на одного пользователя у больших OTT-сервисов за 2025 год:

Megogo : доход 3,127 млрд грн, около 724 тыс. пользователей → примерно 4 300 грн на пользователя в год.

Kyivstar TV : доход 1,559 млрд грн, около 360 тыс. пользователей → примерно 4 300 грн на пользователя в год.

Sweet.tv/Vodafone TV/Trinity : доход 731,8 млн грн, около 368 тыс. пользователей → примерно 2 000 грн на пользователя в год.

Примечание: количество пользователей приведено по отчетности провайдеров к регулятору и не учитывает полную аудиторию, включая пользователей мобильных приложений.

Онлайн-ТВ растет, а кабель теряет абонентов

По данным Detector Media, три крупнейших OTT-сервиса — Megogo, Kyivstar TV и OTT Украина — совокупно увеличили базы почти на 100 тыс. пользователей за полгода.

В то же время, крупные кабельные операторы продолжают терять клиентов. Наибольшее падение зафиксировано у провайдера Volia, за полгода потерявшего более 62 тыс. абонентов.

Такие тенденции частично связаны с изменениями регулирования. Согласно Закону Украины "О медиа", провайдеры должны каждые полгода отчитываться Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию о количестве своих абонентов.

Рынок переходит к новым стратегиям

Эксперты отмечают, что украинский OTT-рынок уже не соревнуется только за масштаб аудитории — ключевыми становятся разные бизнес-модели развития.

Megogo делает ставку на контент и спортивные трансляции

Kyivstar TV масштабируется через телеком-экосистему

Sweet.tv расширяет аудиторию через партнерские сервисы и собственный контент

Именно вторая и третья модели сейчас демонстрируют самый быстрый прирост пользователей.

Сколько стоит онлайн-телевидение

Тарифы украинских OTT-платформ по состоянию на 2025 год:

Megogo : диапазон тарифов примерно 49–449 грн в месяц, популярный пакет — около 200–300 грн.

Kyivstar TV : диапазон тарифов 120–200 грн в месяц, популярный пакет — около 150–200 грн.

Sweet.tv : диапазон тарифов 49–199 грн в месяц, популярный пакет — около 129–199 грн.

Тарифы различаются в зависимости от пакета и набора услуг. Для 2026 года официальной статистики еще нет, поэтому приведенные цифры ориентировочные и основываются на последних публичных отчетах провайдеров за второе полугодие 2025 года.

Напомним, что языковые квоты для телеканалов и онлайн-сервисов ужесточены с 31 марта 2026 года.