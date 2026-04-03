Ринок онлайн-ТБ в Україні зростає: Kyivstar TV додав більше як 50%, а Megogo заробив понад 3 млрд грн

Український ринок онлайн-телебачення (OTT) продовжує зростати. У 2025 році сервіс Megogo залишився найбільшим гравцем за доходами з виручкою понад 3,1 млрд грн, тоді як Kyivstar TV показав найшвидше зростання — 53% за рік і вперше вийшов у прибуток. Водночас Sweet.tv продовжує нарощувати аудиторію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані провайдерів.

Megogo — найбільший гравець, але зі збитком

За фінансовою звітністю ТОВ "Мегого", дохід сервісу у 2025 році становив 3,1 млрд грн, що на 12,1% більше, ніж у 2024 році (2,7 млрд грн). Попри лідерство за виручкою, компанія завершила рік зі збитком 283,1 млн грн.

Така динаміка може свідчити про значні інвестиції у контент, зокрема спортивні трансляції та ексклюзивні права, які залишаються ключовою особливістю платформи.

За даними Detector Media, кількість абонентів сервісу у другій половині 2025 року становила 738 тис. користувачів — на понад 14 тис. більше, ніж пів року раніше.

Kyivstar TV — головний драйвер зростання

Найшвидше серед великих гравців ринку зростав сервіс Kyivstar TV (юрособа ТОВ "Плюс ТБ"). У 2025 році його дохід зріс на 52,9% — до 1,56 млрд грн, тоді як роком раніше становив 1,02 млрд грн.

Компанія також змогла вийти у прибуток на 8,4 млн грн. Абонентська база сервісу за друге півріччя 2025 року зросла до 385 тис. користувачів (плюс понад 34 тис. за пів року).

Однією з ключових причин такого росту є модель бандлів, коли телебачення продається разом із мобільним зв’язком та домашнім інтернетом.

Sweet.tv та партнерські сервіси

Третім великим гравцем ринку залишається компанія "ОТТ Україна", яка розвиває сервіси Sweet.tv, Vodafone TV та Trinity-TV.

У 2025 році дохід компанії зріс на 10,1% — до 731,8 млн грн (проти 664,8 млн грн роком раніше). При цьому компанія отримала збиток у понад 100 млн грн.

За даними регулятора, база користувачів сервісів компанії за пів року збільшилася на 46,5 тис. — до приблизно 368 тис. абонентів. Sweet.tv активно розвиває власний контент — так звані originals, серед яких серіали та шоу.

Які у компанії доходи на одного користувача

Орієнтовний дохід на одного користувача у великих OTT-сервісів за 2025 год:

Megogo : дохід 3,127 млрд грн, близько 724 тис. користувачів → приблизно 4 300 грн на користувача на рік.

Kyivstar TV : дохід 1,559 млрд грн, близько 360 тис. користувачів → приблизно 4 300 грн на користувача на рік.

Sweet.tv / Vodafone TV / Trinity : дохід 731,8 млн грн, близько 368 тис. користувачів → приблизно 2 000 грн на користувача на рік.

Зауваження: кількість користувачів наведена за звітністю провайдерів до регулятора і не враховує повну аудиторію, зокрема користувачів мобільних застосунків.

Онлайн-ТБ зростає, а кабель втрачає абонентів

За даними Detector Media, три найбільші OTT-сервіси — Megogo, Kyivstar TV та OTT Україна — сукупно збільшили бази майже на 100 тис. користувачів за пів року.

Водночас великі кабельні оператори продовжують втрачати клієнтів. Найбільше падіння зафіксовано у провайдера Volia, який за пів року втратив понад 62 тис. абонентів.

Такі тенденції частково пов’язані зі змінами регулювання. Відповідно до Закону України "Про медіа", провайдери мають кожні пів року звітувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення про кількість своїх абонентів.

Ринок переходить до нових стратегій

Експерти відзначають, що український OTT-ринок уже не змагається лише за масштаб аудиторії — ключовими стають різні бізнес-моделі розвитку.

Megogo робить ставку на контент і спортивні трансляції

Kyivstar TV масштабується через телеком-екосистему

Sweet.tv розширює аудиторію через партнерські сервіси та власний контент

Саме друга та третя моделі зараз демонструють найшвидший приріст користувачів.

Скільки коштує онлайн-телебачення

Тарифи українських OTT-платформ станом на 2025 рік:

Megogo : діапазон тарифів приблизно 49–449 грн на місяць, популярний пакет — близько 200–300 грн.

Kyivstar TV : діапазон тарифів 120–200 грн на місяць, популярний пакет — близько 150–200 грн.

Sweet.tv : діапазон тарифів 49–199 грн на місяць, популярний пакет — близько 129–199 грн.

Тарифи значно різняться залежно від пакета та набору послуг. Для 2026 року офіційної статистики ще немає, тож наведені цифри є орієнтовними та ґрунтуються на останніх публічних звітах провайдерів за друге півріччя 2025 року.

Нагадаємо, що мовні квоти для телеканалів та онлайн-сервісів посилено з 31 березня 2026 року.