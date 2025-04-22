Телебачення не зникло, але сьогодні це лише один із способів доставки контенту, — Ярослав Пахольчук, 1+1 media

Про роль та місце телебачення на сучасному ринку медіа, секрети розвитку стійкого медіабізнесу у часи криз та воєн, тенденції на ринку медійної реклами, розвиток інформаційних платформ, а також масштабні інформаційні та культурні проєкти в інтерв’ю «ТОП-100» розповів Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Три роки повномасштабної війни. Що глобально змінилося у підходах та процесах в 1+1 media? Завдяки чому вдалося вистояти та продовжити роботу?

— 1+1 media вистояла насамперед завдяки команді. Наш бізнес завжди перебував у високому тонусі: ми не мали надлишкових чи другорядних проєктів, які забирали б ресурси та відволікали від основної діяльності. У нас не було зайвих людей чи непотрібних витрат, лише мінімально необхідні ресурси, що не обтяжували компанію. Здорова фінансова культура також відіграла важливу роль. Ми завжди активно працювали з кредиторами, системно нарощували доходи. Завдяки цьому перебували у «спортивній формі», що допомогло нам гідно пройти всі випробування.

Ще один чинник — висока лояльність персоналу. Ми вже проходили перевірку під час пандемії COVID-19, коли були змушені частково скоротити доходи працівників, а потім поступово їх відновлювали. Всі обіцянки виконувалися прозоро, і люди розуміли, як і чому ухвалюються ті чи інші рішення.

У перший тиждень повномасштабної війни ми заплатили авансом кілька десятків мільйонів гривень податків на підтримку держави та ЗСУ. Виплатили працівникам зарплати наперед, щоб підтримати команду. Далі ми перейшли у режим жорсткої економії, і навіть сьогодні топменеджмент не отримує повних довоєнних доходів. Водночас більшість працівників має вищі чи суттєво вищі зарплати, ніж до війни, за цей час кілька разів переглядали ЗП.

Цей відкритий діалог із людьми — одна з головних причин, чому нам вдалося зберегти керованість бізнесом. Коли тобі довіряють, коли команда знає, що ти говориш чесно і відкрито, вони готові йти разом з тобою. Це було дуже важливо в умовах кризи.

Також важливий чинник — специфіка нашої роботи. Якщо ми говоримо про героїв війни, то це військові, ветерани, енергетики, залізничники, медики, рятувальники, логісти... Але й журналісти, воєнні кореспонденти — ті, хто несе людям інформацію у найкритичніші моменти. У перші дні повномасштабної війни 1+1 і ТСН мали рекордні показники перегляду. До початку роботи «Марафону» майже 40% аудиторії країни дивилися ранкове включення новин у «Сніданку з 1+1» 24 лютого. Люди нам довіряють, вони йшли до нас по інформацію, бо відчували інформаційний голод. Наша команда розуміла, що робить критично важливу справу для країни. Це надихало, давало сили, віру і впевненість у тому, що ми робимо правильні речі.

Часто можна почути, що телебачення помирає. Чи залишається ТБ-бізнес фундаментом 1+1 media? Адже під час війни багато каналів і медіа припинили існування.

— Добре, що в кінці запитання є слово «медіа». Тому що ми не просто телевізійна група, ми медіакомпанія, яка обʼєднує та взаємодіє на партнерських засадах з різними бізнесами. Ми диверсифіковані, адаптуємося, змінюємося разом із аудиторією. Ми даємо нашим вʼюзерам якісний контент на тих платформах, які вони обирають.

Телебачення не зникло, воно працює, але сьогодні це лише один із способів доставки контенту. Глядач може подивитися наші програми на лінійному телеканалі, на YouTube, на платформі «КиївстарТБ», на сайтах або у соціальних мережах. Це все один і той самий контент, просто поданий у різних формах.

Звичайно, частина людей скоротила час перегляду класичного телебачення. Але загальний обсяг споживання контенту зріс. Ми просто взаємодіємо з аудиторією через різні платформи, адаптуючи контент під кожен канал комунікації.

Частка телевізійних рекламних доходів дійсно зменшилася, тепер це приблизно третина загальних прибутків. Але ми бачимо потенціал для відновлення ринку телевізійної реклами. Пропорція навряд чи повернеться до 50%, але 40% — цілком реальна ціль. Водночас темпи зростання інших сегментів медіабізнесу вражають, і це нормально.

Ви є співвласником платформи «Київстар ТБ». Наскільки її наявність у портфелі партнерських бізнесів є перевагою для 1+1 media? Якими успіхами можете поділитися?

— «Київстар ТБ» — це величезний досвід і багаж знань, які я отримую та використовую у взаємодії з виробниками й дистриб’юторами контенту. Ми чітко бачимо поведінку користувачів: що, коли і як вони дивляться. Це дає глибоке розуміння впливу маркетингу, трендів та ефективності контенту.

Ця синергія — наша конкурентна перевага. Мені пощастило бути співвласником однієї з провідних платформ платного ТБ в Україні. Це був логічний крок після того, як у 2015 році я почав розвивати ринок платної дистрибуції. Я вже тоді розумів, що майбутнє — за платформами.

Серед наших останніх досягнень:

Співпраця з мейджор-студіями. Ми підписали контракти з чотирма найбільшими студіями, запровадивши нові моделі роботи.

Поліпшення платформи. Під час війни ми придбали компанію-розробника, яка створювала для нас софт.

Завдяки цьому повністю контролюємо технічний розвиток сервісу. Команда розробників зросла у чотири рази, що значно підвищило швидкість впровадження інновацій.

Зробили ребрендинг, оскільки «Київстар ТБ» — це вже великий окремий сервіс, який має свою айдентику та працює на рівні самодостатнього бізнесу.

FAST-канали. Активно розвиваємо ринок реклами у потоковому відео, створюючи нові можливості для брендів та глядачів.

Ексклюзивна співпраця з Setanta Sports. Пропонуємо канал Setanta Premium із подіями, які доступні тільки на «Київстар ТБ».

Розвиток українського контенту. Ми маємо найбільшу ексклюзивну відеотеку українських фільмів та серіалів.

Запуск власного виробництва контенту. У 2025 році ми запускаємо «Київстар ТБ Originals», де створюватимемо власні проєкти від ідеї до реалізації.

І, звісно, ми пишаємося, що у нас є така синергія і взаємовигідна співпраця у продукті «Київстар ТБ» з нашими великими партнерами 1+1 media та «Київстар». До речі, ще один класний проєкт: цього року ми домовились з «Київстар», що інтегруємо Big Data «Київстар» у «Київстар ТБ». Це точно дасть змогу краще розуміти поведінку наших глядачів і давати ще якіснішу пропозицію для рекламодавців.

Окрім 1+1 media та «Київстар ТБ», ви розвиваєте Atlas Festival. Чого очікувати від цьогорічного фестивалю і наскільки прибутковою з погляду бізнесу є організація масових заходів під час війни?

— Організація таких заходів — це справжнє колесо фортуни. Ти не можеш передбачити нічого, це дуже ризикована інвестиція. Але, створюючи такі ініціативи, ми зараз керуємося не фінансовими мотивами. Це більше про соціальну місію та благодійну складову.

Наприклад, під час торішнього фестивалю разом із партнерами ми зібрали понад 100 млн грн для ЗСУ. Сам Atlas Festival при цьому виплатив зарплату команді, але майже нічого не заробив. І це було свідоме рішення.

Нам важливо було показати, що навіть у такі кризові часи музика має значення, що вона здатна об’єднувати, надихати, давати віру. Люди приходили не просто на концерт, вони відчували, що навіть у темні часи можливі світлі моменти.

Тож в умовах війни для нас Atlas Festival — це не стільки про бізнес, скільки про культурну та емоційну складову. Завдання 2025 року загалом залишаються такими самими. Ми хочемо ще більше покращити якість організації, врахувати всі нюанси.

Торік ми проводили фестиваль вперше на новому майданчику, у «Блокбастері». Цього разу це буде вже другий захід на цій локації, і ми сподіваємося зробити його ще кращим.

Atlas Festival — це вже великий упізнаваний музичний бренд. Він найбільший в Україні і один із найбільших у Європі. У нас немає сумнівів, що у мирний час він стане ще масштабнішим, і тоді вже поговоримо про прибутки.