Рынок растительных масел реагирует на нефтяной скачок: какие цены сейчас

Скачок цен на нефть поддержал рынок растительных масел, однако значительные запасы и рост предложения сдерживают дальнейшее удорожание. В Украине цены на подсолнечное масло выросли из-за проблем с экспортом и повреждения портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зерновой биржи.

Подсолнечное масло дорожает

Мировые цены на растительные масла получили поддержку после резкого роста стоимости нефти, однако реакция рынка осталась умеренной из-за улучшения балансов масличных культур и увеличения предложения.

Фьючерсы на нефть марки Brent за неделю выросли на 15% – до 85 долларов за баррель. Основной причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке после возобновления боевых действий между Ираном и США, в том числе из-за атак в районе Ормузского пролива.

Больше всего на нефтяной фактор отреагировало соевое масло. Декабрьские фьючерсы на нее на Чикагской бирже CBOT за неделю подорожали на 5,2% - до 1557 долларов за тонну. В то же время, цены на сою оставались стабильными, что может привести к коррекции котировок в ближайшее время.

В Бразилии спотовые цены на соевое масло выросли на 20–30 долларов за тонну – до 1190–1200 долларов за тонну FOB. В Китае фьючерсы на соевое масло с поставкой в августе прибавили 10–15 долларов и достигли 1235–1245 долларов за тонну.

Пальмовое масло, ранее часто двигавшееся вместе с нефтью, на этот раз почти не отреагировало на скачок цен. Августовские фьючерсы на бирже Bursa Malaysia торговались около 4574 ринггитов за тонну (примерно 1120 долларов), тогда как рост запасов из-за замедления экспорта сдерживает рынок.

Цены на подсолнечное масло поддерживают сокращение предложения из Черноморского региона и риски для украинского экспорта из-за атак на портовую инфраструктуру. В Индии цены на подсолнечное масло выросли на 5–10 долларов за тонну – до 1445–1450 долларов за тонну CIF Mumbai. В то же время, предложения российского подсолнечного масла подорожали на 30–40 долларов — до 1350–1380 долларов за тонну FOB.

В Украине дополнительным фактором стало повреждение при обстреле олиеналивного терминала компании Kernel, из-за чего было потеряно около 9 тысяч тонн подсолнечного масла. Это еще больше сократило доступное предложение украинских поставщиков. Цены спроса на подсолнечное масло с доставкой в черноморские порты за неделю выросли на 10-20 долларов - до 1345-1350 долларов за тонну.

В то же время, ожидаемое увеличение мирового урожая подсолнечника пока не повлияло на цены нового сезона. По оценкам участников рынка, осенью ситуация может измениться в зависимости от стабилизации цен на нефть и фактических показателей нового урожая.

Рост цен на нефть и рапс на европейских биржах также поддержал рынок рапсового масла. В ЕС ее стоимость за неделю выросла на 30–40 долларов за тонну – до 1535 долларов FOB Нидерланды. В то же время, украинское рапсовое масло для поставок на западную границу остается около 1070 евро за тонну.

Аналитики ожидают, что стабилизация нефтяного рынка, увеличение предложения рапсового масла и предосторожность импортеров перед новым урожаем могут постепенно ослабить давление на цены.

Напомним, в мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогой пальмовой. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.