Ринок рослинних олій реагує на нафтовий стрибок: які ціни зараз

Стрибок цін на нафту підтримав ринок рослинних олій, однак значні запаси та зростання пропозиції стримують подальше подорожчання. В Україні ціни на соняшникову олію зросли через проблеми з експортом і пошкодження портової інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зернової біржі.

Соняшникова олія дорожчає

Світові ціни на рослинні олії отримали підтримку після різкого зростання вартості нафти, однак реакція ринку залишилася помірною через покращення балансів олійних культур і збільшення пропозиції.

Ф’ючерси на нафту марки Brent за тиждень зросли на 15% - до 85 доларів за барель. Основною причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході після відновлення бойових дій між Іраном і США, зокрема через атаки в районі Ормузької протоки.

Найбільше на нафтовий фактор відреагувала соєва олія. Грудневі ф’ючерси на неї на Чиказькій біржі CBOT за тиждень подорожчали на 5,2% — до 1557 доларів за тонну. Водночас ціни на сою залишалися стабільними, що може призвести до корекції котирувань найближчим часом.

У Бразилії спотові ціни на соєву олію зросли на 20–30 доларів за тонну — до 1190–1200 доларів за тонну FOB. У Китаї ф’ючерси на соєву олію з поставкою у серпні додали 10–15 доларів і досягли 1235–1245 доларів за тонну.

Пальмова олія, яка раніше часто рухалася разом із нафтою, цього разу майже не відреагувала на стрибок цін. Серпневі ф’ючерси на біржі Bursa Malaysia торгувалися близько 4574 ринггітів за тонну (приблизно 1120 доларів), тоді як зростання запасів через уповільнення експорту стримує ринок.

Ціни на соняшникову олію підтримує скорочення пропозиції з Чорноморського регіону та ризики для українського експорту через атаки на портову інфраструктуру. В Індії ціни на соняшникову олію зросли на 5–10 доларів за тонну — до 1445–1450 доларів за тонну CIF Mumbai. Водночас пропозиції російської соняшникової олії подорожчали на 30–40 доларів — до 1350–1380 доларів за тонну FOB.

В Україні додатковим фактором стало пошкодження під час обстрілу олієналивного термінала компанії Kernel, через що було втрачено близько 9 тисяч тонн соняшникової олії. Це ще більше скоротило доступну пропозицію українських постачальників. Ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до чорноморських портів за тиждень зросли на 10–20 доларів — до 1345–1350 доларів за тонну.

Водночас очікуване збільшення світового врожаю соняшнику поки не вплинуло на ціни нового сезону. За оцінками учасників ринку, восени ситуація може змінитися залежно від стабілізації нафтових цін та фактичних показників нового врожаю.

Зростання цін на нафту та ріпак на європейських біржах також підтримало ринок ріпакової олії. У ЄС її вартість за тиждень зросла на 30–40 доларів за тонну — до 1535 доларів FOB Нідерланди. Водночас українська ріпакова олія для поставок на західний кордон залишається близько 1070 євро за тонну.

Аналітики очікують, що стабілізація нафтового ринку, збільшення пропозиції ріпакової олії та обережність імпортерів перед новим урожаєм можуть поступово послабити тиск на ціни.

Нагадаємо, у світі стрімко зростає попит на соняшникову олію, оскільки покупці масово відмовляються від дорогої пальмової. Проте для українських заводів цей бум став викликом: через жорстку конкуренцію з боку інших країн прибутки наших переробників почали падати.