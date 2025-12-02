Samsung представил свой первый тройной складной смартфон Galaxy Z TriFold: цена и основные характеристики

Компания Samsung Electronics 2 декабря представила свой первый многофункциональный тройной складной смартфон – Galaxy Z TriFold. Запуск нового устройства призван укрепить позицию техногиганта и удержать лидерство в секторе, где китайские конкуренты активно наращивают позиции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Цена и характеристики

Новая модель разлагается в 253,1-миллиметровый (10-дюймовый) дисплей, используя три панели. Это делает экран почти на 25% больше, чем в последней сложной модели компании Samsung Galaxy Z Fold 7.

Цена новинки составляет около 3,59 миллиона вон (2440,17 долларов). Смартфон оснащен самым большим аккумулятором среди флагманских моделей Samsung и поддерживает сверхбыструю зарядку: до 50% заряда всего за 30 минут.

Он оснащен рамкой из усовершенствованного бронированного алюминия, а его толщина в тончайшей точке составляет всего 3,9 мм. Смартфон весит 309 г и имеет размеры 159,2 x 75 x 12,9 мм в сложенном виде. Кроме того, Z TriFold имеет степень защиты от пыли и воды IP48.

Исполнительный вице-президент Samsung Electronics Алекс Лим назвал устройство потенциальным катализатором. "Я считаю, что рынок сложных устройств будет продолжать расти, и в частности TriFold может стать катализатором, который будет способствовать еще большему взрывному росту в ключевых частях сегмента", – сказал он.

Лим объяснил, что новое тройное складное устройство ориентировано на клиентов, конкретно желающих эту технологию, а не как инструмент для резкого увеличения объемов покупок.

Запуск и рыночные прогнозы

Galaxy Z TriFold, произведенный в Южной Корее, поступит в продажу на внутреннем рынке уже 12 декабря. В этом году он будет представлен в Китае, Сингапуре, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах. Запуск в США ожидается уже в первом квартале следующего года.

Аналитики сходятся во мнении, что TriFold будет демонстрацией технологии, а не массовым продуктом.

"Тройной корпус – это продукт первого поколения, и это первый случай коммерциализации тройного дизайна, поэтому трудно представить, что Samsung на этом этапе будет продвигать большие объемы", – отметил Рю Янг-хо, старший аналитик NH Investment & Securities.

Несмотря на то, что рынок сложных смартфонов, по данным Counterpoint Research, вырастет на 14% в этом году и продолжит ежегодный рост на 30% в 2026 и 2027 годах, эта категория, вероятно, составит менее 3% общего рынка смартфонов к 2027 году.

Samsung Electronics в Украине.

Представительство Samsung Electronics в Украине было открыто в 1996 году. После российского вторжения на украинскую территорию Samsung остановила поставки в РФ смартфонов, чипов и бытовой техники. Также в соцсетях компания сменила фото на украинский флаг и убрала из названий смартфонов модели Galaxy Z Fold3 букву "Z" для рынка Эстонии, Латвии и Литвы.

Смартфоны данного бренда популярны и в Украине благодаря сочетанию функциональности и доступной цены, в частности модели среднего ценового сегмента, как Galaxy A36 и Galaxy A56.

Напомним, во втором квартале 2025 года компания Samsung вернула себе первенство на мировом рынке смартфонов, обойдя Apple по количеству отгруженных устройств. По данным International Data Corporation (IDC), южнокорейская компания поставила 58 миллионов смартфонов, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля Samsung на рынке составила 20%.