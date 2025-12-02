Samsung представив свій перший потрійний складаний смартфон Galaxy Z TriFold: ціна та основні характеристики

Компанія Samsung Electronics 2 грудня представила свій перший багатофункціональний потрійний складаний смартфон – Galaxy Z TriFold. Запуск нового пристрою покликаний зміцнити позиції техногіганта та втримати лідерство в секторі, де китайські конкуренти активно нарощують позиції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ціна та характеристики

Нова модель розкладається у 253,1-міліметровий (10-дюймовий) дисплей, використовуючи три панелі. Це робить екран майже на 25% більшим, ніж в останній складаній моделі компанії Samsung Galaxy Z Fold 7.

Ціна новинки становить близько 3,59 мільйона вон (2440,17 доларів). Смартфон оснащений найбільшим акумулятором серед флагманських моделей Samsung та підтримує надшвидку зарядку: до 50% заряду всього за 30 хвилин.

Він оснащений рамою з удосконаленого броньованого алюмінію, а його товщина у найтоншій точці складає всього 3,9 мм. Смартфон важить 309 грамів та має розміри 159,2 x 75 x 12,9 мм у складеному вигляді. Крім того, Z TriFold має ступінь захисту від пилу та води IP48.

Виконавчий віцепрезидент Samsung Electronics Алекс Лім назвав пристрій потенційним каталізатором. "Я вважаю, що ринок складаних пристроїв продовжуватиме зростати, і зокрема TriFold може стати каталізатором, який сприятиме ще більшому вибуховому зростанню в ключових частинах сегмента," – сказав він.

Лім пояснив, що новий потрійний складаний пристрій орієнтований на клієнтів, які конкретно бажають цю технологію, а не як інструмент для різкого збільшення обсягів покупок.

Запуск та ринкові прогнози

Galaxy Z TriFold, вироблений у Південній Кореї, надійде у продаж на внутрішньому ринку вже 12 грудня. Також цього року він буде представлений у Китаї, Сінгапурі, Тайвані та Об'єднаних Арабських Еміратах. Запуск у США очікується вже у першому кварталі наступного року.

Аналітики сходяться на думці, що TriFold наразі буде демонстрацією технології, а не масовим продуктом.

"Потрійний корпус — це продукт першого покоління, і це перший випадок комерціалізації потрійного дизайну, тому важко уявити, що Samsung на цьому етапі просуватиме великі обсяги," — зазначив Рю Янг-хо, старший аналітик NH Investment & Securities.

Попри те, що ринок складаних смартфонів, за даними Counterpoint Research, зросте на 14% цього року та продовжить щорічне зростання на 30% у 2026 та 2027 роках, ця категорія, ймовірно, становитиме менше 3% від загального ринку смартфонів до 2027 року.

Samsung Electronics в Україні

Представництво Samsung Electronics в Україні було відкрито у 1996 році. Після російського вторгнення на українську територію Samsung зупинила постачання до РФ смартфонів, чипів та побутової техніки. Також у соцмережах компанія змінила фото на український прапор і прибрала з назв смартфонів моделі Galaxy Z Fold3 літеру "Z" для ринку Естонії, Латвії та Литви.

Смартфони даного бренду є популярними і в Україні завдяки поєднанню функціональності та доступної ціни, зокрема моделі середнього цінового сегмента, як от Galaxy A36 та Galaxy A56.

Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року компанія Samsung повернула собі першість на світовому ринку смартфонів, обійшовши Apple за кількістю відвантажених пристроїв. За даними International Data Corporation (IDC), південнокорейська компанія поставила 58 мільйонів смартфонів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Частка Samsung на ринку склала 20%.