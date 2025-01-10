Самые разрушительные пожары в истории Лос-Анджелеса уничтожили 10 000 зданий, погибли 10 человек: какие знаменитости потеряли имения (ФОТО, ВИДЕО)

Вспыхнувшие в Лос-Анджелесе лесные пожары оставили после себя руины — унесли жизни не менее 10 человек и уничтожили около 10 000 зданий. Пламя поглотило роскошные резиденции кинозвезд и мировых знаменитостей. Среди тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за неконтролируемого огня, были: Джейми Ли Кертис, Джеймс Вудс, Менди Мур, Марк Гэмилл и Мария Шрайвер.

Об этом сообщает Reurters.

Все о разрушениях, жертвах, убытках

Лесные пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни по меньшей мере 10 человек и уничтожили около 10 000 зданий.

В общей сложности в округе Лос-Анджелес вспыхнуло пять масштабных лесных пожаров. Наибольший из них, пожар в Палисейдсе, удалось локализовать лишь на 6%, тогда как пожар в Итоне остается полностью неконтролируемым, с уровнем локализации 0%.

Один из быстро набирающих обороты пожаров вспыхнул в четверг вблизи Калабасаса — одного из самых богатых городов США, известного своими знаменитыми жителями и закрытыми элитными поселками. Так называемый пожар Кеннета за несколько часов охватил территорию площадью 960 акров (388 гектаров).

Пожар в Палисейдсе, между Санта-Моникой и Малибу на западном фланге города, а также Итонский пожар на востоке, близ Пасадены, уже считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса.

Они уничтожили более 34 тысяч. акров (13 тыс. 750 гектаров) земли – это около 53 кв. миль, превратив целые окрестности в пепел.

По словам официальных лиц, пожар в Итоне нанес значительный ущерб, уничтожив или повредив от 4000 до 5000 зданий. В то же время пожар в Палисейдсе привел к потере или повреждению еще 5300 сооружений.

Пожарным удалось полностью потушить пламя на Голливудских холмах.

В Пасифике-Палисейдсе величественные дворцовые дома превратились в руины, а дороги остались заваленными оборванными линиями электропередач и покинутыми автомобилями.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна во время предыдущей пресс-конференции отметил, что количество жертв, вероятно, возрастет.

"То, что мы видим, похоже на последствия взрыва атомной бомбы. Я не надеюсь на хорошие новости, и мы не ожидаем, что эти цифры останутся неизменными", — заявил Луна.

Частная метеорологическая компания AccuWeather оценила ущерб и экономические потери от пожаров в 135–150 млрд долларов.

Реакция власти и знаменитостей

"Мы настроены на решительное восстановление города Лос-Анджелес", — заявила мэр Карен Басс, демократ, оказавшаяся под волной критики со стороны новоизбранного президента Дональда Трампа и других республиканцев из-за ее действий в ответ на катастрофу.

Президент Джо Байден объявил о масштабной катастрофе и пообещал, что федеральное правительство возместит 100% расходов на восстановление в течение следующих 180 дней.

Эти средства пойдут на уборку мусора и опасных материалов, обеспечение временного жилья и оплату труда экстренным службам.

"Я сказал губернатору и местным властям: не жалейте ресурсов, сделайте все необходимое, чтобы справиться с этими пожарами", — заявил Байден.

Уточняется, что обучение в школах было отменено уже второй день подряд из-за сильного загрязнения воздуха, вызванного пожарами.

Чтобы помочь людям, известный испанский шеф-повар Хосе Андрес, снискавший славу благодаря предоставлению бесплатной пищи пострадавшим от стихийных бедствий по всему миру, разместил грузовик с едой у места пожара Palisades Fire на шоссе Pacific Coast.

В свою очередь актриса Джейми Ли Кертис объявила, что ее семья пожертвует 1 млн дол. в помощь пострадавшим от пожаров.

Пожары уничтожили дома знаменитостей

Среди охваченных пламенем оказались дома кинозвезд и знаменитостей, пишет Reurters.

Джейми Ли Кертис, Джеймс Вудс, Мэнди Мур, Марк Гэмилл и Мария Шрайвер были среди тех, кто был вынужден эвакуироваться из-за неконтролируемых пожаров.

Отмечается, что самый большой пожар охватил почти 12 000 акров (5 000 гектаров) в Пасифик-Палисейдс, где живут звезды кино, телевидения и музыки, а средняя стоимость дома составляет 4,5 миллиона долларов.

Некоторые известные лица до сих пор не прокомментировали ситуацию публично, даже когда СМИ распространили фотографии горящих домов, которые, как утверждается, принадлежат им.

Среди таких — звезда "Сплетницы" Лейтон Мистер и ее муж Адам Броуди из "А.С.", двукратный лауреат "Оскара" Энтони Хопкинс, звезда "Роузан" Джон Гудмен, актер "Лучший стрелок: Маверик" Майлз Теллер и звезда "Страшного" кино" Анна Ферис.

В свою очередь, ведущий церемонии "Оскар" Джей Ди Кристал и его жена Дженис сообщили, что они лишились своего дома в Пасифик-Палисейдс, где вырастили своих детей и внуков.

Джеймс Вудс, двукратный номинант на премию "Оскар" и трехкратный лауреат премии "Эмми", рассказал, как он сбежал из своего дома в Пасифик-Палисейдс, когда пламя вспыхнуло "как ад".

"Однажды вы плаваете в бассейне, а на следующий — все исчезло", — поделился он со слезами на глазах.

Звезда реалити-шоу Спенсер Пратт поделился, что среди развалин их сгоревшего дома он заметил кровать сына, выгоревшую в форме сердца. Это стало для него символом той любви, царившей в их доме.

Дочь Дженнифер Грей, Стелла Грегг, сообщила, что дом звезды "Грязных танцев" сгорел дотла, однако сама Грей и ее собака успели скрыться.

Менди Мур, известная по роли в телесериале "Это мы" и голос Рапунцель в анимационном фильме Диснея, сообщила, что она, ее семья и домашние животные в безопасности. Однако они не знают, какая участь постигла их дом.