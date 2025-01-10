Найбільш руйнівні пожежі в історії Лос-Анджелеса знищили 10 000 будівель, загинули 10 людей: які знаменитості втратили маєтки (ФОТО, ВІДЕО)

Лісові пожежі, що спалахнули в Лос-Анджелесі, залишили по собі руїни — забрали життя не менше ніж 10 осіб і знищили близько 10 000 будівель. Полум’я поглинуло розкішні резиденції кінозірок і світових знаменитостей. Серед тих, хто змушений був покинути свої домівки через неконтрольований вогонь, були: Джеймі Лі Кертіс, Джеймс Вудс, Менді Мур, Марк Гемілл та Марія Шрайвер.

Про це повідомляє Reurters.

Все про руйнування, жертви, збитки

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі забрали життя щонайменше 10 осіб і знищили майже 10 000 будівель.

Загалом в окрузі Лос-Анджелес спалахнуло п’ять масштабних лісових пожеж. Найбільшу з них, пожежу в Палісейдс, вдалося локалізувати лише на 6%, тоді як пожежа в Ітоні залишається повністю неконтрольованою, з рівнем локалізації 0%.

Одна з пожеж, яка швидко набирає обертів, спалахнула в четвер поблизу Калабасаса — одного з найбагатших міст США, відомого своїми знаменитими мешканцями та закритими елітними селищами. Так звана пожежа Кеннета за кілька годин охопила територію площею 960 акрів (388 гектарів).

Пожежа в Палісейдс, між Санта-Монікою та Малібу на західному фланзі міста, а також Ітонська пожежа на сході, поблизу Пасадени, вже вважаються найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса.

Вони знищили понад 34 тис. акрів (13 тис. 750 гектарів) землі — це близько 53 кв. миль, перетворивши цілі околиці на попіл.

За словами офіційних осіб, пожежа в Ітоні завдала значної шкоди, знищивши або пошкодивши від 4000 до 5000 будівель. Водночас пожежа в Палісейдс призвела до втрати або пошкодження ще 5300 споруд.

Пожежникам вдалося повністю загасити полум’я на Голлівудських пагорбах.

У Пасіфік-Палісейдс величні палацові будинки перетворилися на руїни, а дороги залишилися заваленими обірваними лініями електропередач і покинутими автомобілями.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна під час попередньої пресконференції зазначив, що кількість жертв, ймовірно, зросте.

"Те, що ми бачимо, схоже на наслідки вибуху атомної бомби. Я не сподіваюся на добрі новини, і ми не очікуємо, що ці цифри залишаться незмінними", — заявив Луна.

Приватна метеорологічна компанія AccuWeather оцінила збитки та економічні втрати від пожеж у 135–150 млрд доларів.

Реакція влади та знаменитостей

"Ми налаштовані на рішучу відбудову міста Лос-Анджелес", — заявила мер Карен Басс, демократ, яка опинилася під хвилею критики з боку новообраного президента Дональда Трампа та інших республіканців через її дії у відповідь на катастрофу.

Президент Джо Байден оголосив про масштабну катастрофу та пообіцяв, що федеральний уряд покриє 100% витрат на відновлення протягом наступних 180 днів.

Ці кошти підуть на прибирання сміття та небезпечних матеріалів, забезпечення тимчасового житла та оплату праці екстреним службам.

"Я сказав губернатору та місцевій владі: не шкодуйте ресурсів, зробіть усе необхідне, щоб упоратися з цими пожежами", — заявив Байден.

Уточнюється, що навчання в школах було скасовано вже другий день поспіль через сильне забруднення повітря, спричинене пожежами.

Щоб допомогти людям, відомий іспанський шеф-кухар Хосе Андрес, який здобув славу завдяки наданню безкоштовної їжі постраждалим від стихійних лих по всьому світу, розмістив вантажівку з їжею біля місця пожежі Palisades Fire на шосе Pacific Coast.

В свою чергу, акторка Джеймі Лі Кертіс оголосила, що її родина пожертвує 1 млн дол. на допомогу постраждалим від пожеж.

Пожежі знищили будинки знаменитостей

Серед охоплених полум'ям опинилися будинки кінозірок і знаменитостей, пише Reurters.

Джеймі Лі Кертіс, Джеймс Вудс, Менді Мур, Марк Гемілл і Марія Шрайвер були серед тих, хто був змушений евакуюватися через неконтрольовані пожежі.

Зазначається, що найбільша пожежа охопила майже 12 000 акрів (5 000 гектарів) у Пасіфік-Палісейдс, де мешкають зірки кіно, телебачення та музики, а середня вартість будинку складає 4,5 мільйона доларів.

Дехто з відомих осіб досі не прокоментував ситуацію публічно, навіть коли ЗМІ поширили фотографії палаючих будинків, що, як стверджується, належать їм.

Серед таких — зірка "Пліткарки" Лейтон Містер та її чоловік Адам Броуді з "О.С.", дворазовий лауреат "Оскара" Ентоні Хопкінс, зірка "Роузан" Джон Гудмен, актор "Кращий стрілець: Маверік" Майлз Теллер та зірка "Страшного кіно" Анна Феріс.

В свою чергу, ведучий церемонії "Оскар" Джей Ді Крістал і його дружина Дженіс повідомили, що вони втратили свій будинок у Пасіфік-Палісейдс, де виростили своїх дітей і онуків.

Джеймс Вудс, дворазовий номінант на премію "Оскар" і триразовий лауреат премії "Еммі", розповів, як він утік зі свого будинку в Пасіфік-Палісейдс, коли полум’я спалахнуло «як пекло».

"Одного дня ви плаваєте в басейні, а наступного — все зникло", — поділився він зі сльозами на очах.

Зірка реаліті-шоу Спенсер Пратт поділився, що серед руїн їхнього згорілого будинку він помітив ліжко сина, яке вигоріло у формі серця. Це стало для нього символом тієї любові, яка панувала в їхньому домі.

Дочка Дженніфер Грей, Стелла Грегг, повідомила, що будинок зірки "Брудних танців" згорів дотла, однак сама Грей і її собака встигли втекти.

Менді Мур, відома за роллю у телесеріалі "Це ми" та як голос Рапунцель у анімаційному фільмі Діснея, повідомила, що вона, її сім’я та домашні тварини в безпеці. Однак вони не знають, яка доля спіткала їхній будинок.