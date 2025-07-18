Самый мощный суперкомпьютер Великобритании запущен в эксплуатацию

В Бристоле полностью ввели в эксплуатацию самый мощный суперкомпьютер Великобритании. Министр цифровых технологий Питер Кайл "нажал на переключатель" машины Isambard-AI в день, когда правительство объявило новые планы по искусственному интеллекту. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на BBC.

Этот суперкомпьютер станет частью национальной AI-инфраструктуры вместе с машиной Dawn, расположенной в Кембридже.

Цель – использование вычислительной мощности в государственных проектах, таких как сокращение очередей в NHS (Национальной службе здравоохранения) и разработка новых инструментов для борьбы с изменениями климата – хотя AI остается чрезвычайно энергозатратным.

Кроме того, правительство объявило, что Шотландия и Уэльс получат миллиардные инвестиции в так называемые AI Growth Zones (зоны роста искусственного интеллекта).

Часть Isambard-AI уже использовали в январе для медицинского проекта для создания вакцин, но теперь компьютер полностью запущен. Как следует из названия, суперкомпьютер имеет значительно большую вычислительную мощность и способен выполнять задачи гораздо быстрее, чем обычные машины. Он обрабатывает данные в обычном бинарном формате, как и стандартные компьютеры, но использует тысячи процессоров, чтобы анализировать большие объемы данных с гораздо более высокой скоростью.

"Гигантский прорыв"

Вместе с Dawn эти суперкомпьютеры образуют национальный AI Research Resource (исследовательский ресурс в сфере ИИ) и будут доступны публичным проектам, хотя их вычислительные мощности не сочетаются.

Как отмечает правительство, в течение следующих пяти лет этот ресурс планируется увеличить в 20 раз. В разговоре с экономическим редактором BBC Фейсалом Исламом, Кайл заявил, что ИИ позволит добиться "огромного, невероятного прогресса в лечении болезней".

Фото с сайта BBC

Isambard-AI использует более 5 400 суперчипов Nvidia GH200 Grace Hopper вместе с технологиями Hewlett-Packard, а суперкомпьютер Dawn (Кембриджский университет) – более 1 000 чипов Intel в сочетании с техникой Dell. Компьютер Isambard-AI был построен Бристольским университетом и профинансирован из государственных средств. Вице - президент Nvidia в Европе Дэвид Гоган назвал Isambard-AI "подлинно трансформационной машиной", но в то же время отметил, что это "только отправная точка".

Для поддержки планов правительства была собрана группа исследователей, представителей бизнеса и технологических лидеров для подготовки новой AI-стратегии, которую планируют обнародовать осенью. В состав группы входят: вице-президент Google DeepMind Пушмит Кохли, вице-президент Королевского общества Элисон Ноубл, а также глава Инженерного и физического научного исследовательского совета Шарлотта Дин.

Правительство Великобритании заявляет, что дальнейшие инвестиции в суперкомпьютеры и масштабирование инфраструктуры ИИ помогут реализовать планы экономического роста и "закрепить позицию страны как создателя ИИ, а не только его пользователя".

Тем временем компании по всему миру соревнуются за лучшие кадры и аппаратное обеспечение, чтобы укрепить свои позиции в сфере искусственного интеллекта.

Бристольский суперкомпьютер недавно занял 11 место в списке 500 мощнейших коммерчески доступных компьютеров мира.