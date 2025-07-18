Найпотужніший суперкомп’ютер Великої Британії запущено в експлуатацію

У Брістолі повністю ввели в експлуатацію найпотужніший суперкомп’ютер Великої Британії. Міністр цифрових технологій Пітер Кайл "натиснув на перемикач" машини Isambard-AI у день, коли уряд оголосив нові плани щодо штучного інтелекту. Про це пише Delo.ua з посиланням на BBC.

Цей суперкомп’ютер стане частиною національної AI-інфраструктури, разом із машиною Dawn, розташованою в Кембриджі.

Мета — використання обчислювальної потужності в державних проєктах, таких як скорочення черг у NHS (Національній службі охорони здоров’я) та розробка нових інструментів для боротьби зі змінами клімату — хоча AI залишається надзвичайно енерговитратним.

Крім того, уряд оголосив, що Шотландія та Уельс отримають мільярдні інвестиції у так звані AI Growth Zones (зони зростання штучного інтелекту).

Частину Isambard-AI вже використовували у січні для медичного проєкту зі створення вакцин, але тепер комп’ютер повністю запущений. Як випливає з назви, суперкомп’ютер має значно більшу обчислювальну потужність і здатен виконувати завдання набагато швидше, ніж звичайні машини. Він обробляє дані у звичайному бінарному форматі, як і стандартні комп’ютери, але використовує тисячі процесорів, щоб аналізувати великі обсяги даних із набагато вищою швидкістю.

"Гігантський прорив"

Разом із Dawn ці суперкомп’ютери утворюють національний AI Research Resource (дослідницький ресурс у сфері ШІ) і будуть доступні для публічних проєктів, хоча їхні обчислювальні потужності не поєднуються.

Як зазначає уряд, упродовж наступних п’яти років цей ресурс планують збільшити у 20 разів. У розмові з економічним редактором BBC Фейсалом Ісламом, Кайл заявив, що ШІ дозволить досягти "величезного, неймовірного прогресу у лікуванні хвороб".

Фото з сайту ВВС

Isambard-AI використовує понад 5 400 суперчипів Nvidia GH200 Grace Hopper разом із технологіями Hewlett-Packard, а суперкомп’ютер Dawn (Кембриджський університет) — понад 1 000 чипів Intel у поєднанні з технікою Dell. Комп’ютер Isambard-AI був збудований Брістольським університетом і профінансований за рахунок державних коштів. Віце-президент Nvidia в Європі Девід Гоґан назвав Isambard-AI "справді трансформаційною машиною", але водночас зазначив, що це "лише відправна точка".

Для підтримки планів уряду було зібрано групу дослідників, представників бізнесу та технологічних лідерів для підготовки нової AI-стратегії, яку планують оприлюднити восени. До складу групи входять: віцепрезидент Google DeepMind Пушміт Кохлі, віцепрезидент Королівського товариства Елісон Ноубл, а також голова Інженерної та фізичної наукової дослідницької ради Шарлотта Дін.

Уряд Великої Британії заявляє, що подальші інвестиції в суперкомп’ютери та масштабування інфраструктури ШІ допоможуть реалізувати плани економічного зростання та "закріпити позицію країни як творця ШІ, а не лише його користувача".

Тим часом компанії по всьому світу змагаються за найкращі кадри та апаратне забезпечення, щоб зміцнити свої позиції у сфері штучного інтелекту.

Брістольський суперкомп’ютер нещодавно посів 11 місце у списку 500 найпотужніших комерційно доступних комп’ютерів світу.