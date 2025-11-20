Сатья Наделла уступил роль главного коммуникатора Microsoft

18 ноября в Сан-Франциско прошла ежегодная конференция Microsoft Ignite для разработчиков и ИТ-специалистов. Впервые с момента, когда десять лет назад Сатья Наделла, будучи новым CEO, объединил всевозможные технологические события Microsoft под одним брендом, он не произнес вступительную ключевую речь.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Fortune.

Вместо него эту роль исполнил Джадсон Алтхофф, возглавляющий коммерческий бизнес Microsoft. И все это произошло на фоне последних событий на ИИ-рынке, связанных с колебаниями на фондовом рынке.

В прошлом месяце Наделла объявил, что сосредотачивается больше на внутренних процессах, передавая часть своих обязанностей Алтхоффу, чтобы уделять больше внимания "самой амбициозной технической работе" компании.

Недавно Наделла опубликовал краткое эссе в LinkedIn, где изложил свое видение AI-платформ, способных создать "положительную сумму" – будущее, в котором компании могут "строить собственные AI-нативные возможности и предпринимательскую ценность" , в противоположность тому, что он называет "мышлением с нулевой суммой и хайпом победитель-забирает-все".

Это важное сообщение от руководителя компании с непростой историей в области создания технологических экосистем, иногда "замыкавших" пользователей внутри и вытеснявших конкуренцию. Это послание получило бы гораздо больше внимания, если бы он озвучил его со сцены, когда все внимание было приковано к Microsoft.

Каждый CEO имеет три базовые роли: создать видение и стратегию компании, построить лидерскую команду для их реализации и создать условия, при которых CEO можно будет успешно заменить. А над всем этим стоит ответственность CEO быть главным коммуникатором – лицом компании, человеком, озвучивающим важные новости и отвечающим на вопросы инвесторов, клиентов, регуляторов и журналистов.

На фоне всех разговоров об AI-пузырьках, массовых сокращениях, трансформациях бизнеса и т.д. – слышать голос CEO становится еще важнее.

Алтхофф, несомненно, справился с ключевой речью и его позицию было интересно услышать. Но в компании, формирующей AI-революцию, важно слышать голос человека на самой вершине, говорится в сообщении.