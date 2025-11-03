Microsoft заключила соглашение с IREN на $9,7 млрд для расширения облачных мощностей ИИ

Корпорация Microsoft подписала пятилетнее соглашение на сумму около 9,7 миллиарда долларов с австралийской компанией IREN по поводу покупки облачных мощностей для вычислений искусственного интеллекта, став ее крупнейшим клиентом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Согласно заявлению IREN, соглашение предусматривает доступ Microsoft к системам ускорителей Nvidia в Техасе, построенных на архитектуре GB300, с предоплатой 20%. Для реализации проекта IREN приобретет графические процессоры и сопутствующее оборудование на 5,8 миллиарда долларов у Dell Technologies.

Генеральный директор IREN Дэниел Робертс заявил, что после полного запуска проекта сделка будет генерировать около 1,94 миллиарда долларов ежегодного дохода и будет использовать около 10% общей мощности компании, оставляя пространство для новых контрактов.

"Мы всегда рассматривали крупных гиперскейлеров как естественных партнеров. Переговоры с Microsoft и другими компаниями активизировались на фоне растущего спроса на вычислительные ресурсы искусственного интеллекта", - сказал Робертс.

После объявления новости акции IREN выросли более чем на 28% на подборочных торгах в США, в то время как бумаги Dell поднялись примерно на 4%. Акции Microsoft существенных изменений не претерпели.

IREN, как и компании CoreWeave, Nebius Group, Crusoe и Nscale, входит в новое поколение так называемых "неоклауд"-операторов, специализирующихся на вычислительной инфраструктуре для искусственного интеллекта. Компания начинала как майнинговая фирма, но переориентировала свои мощности под работу с AI-нагрузками.

Новые системы GB300 будут развернуты поэтапно на объекте IREN в Чайлдресс, штат Техас, в течение следующего года. Они будут обеспечивать мощность 750 мегаватт, а общий хаб IREN в Sweetwater вблизи Абилина имеет потенциал в 2 ГВт.

Для Microsoft это соглашение является частью стратегии быстрого наращивания вычислительных ресурсов Azure, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны таких партнеров, как OpenAI.

Напомним, Microsoft объявила о масштабных инвестициях в размере более $30 миллиардов в Великобританию в течение следующих четырех лет. Эта инициатива, которая продлится с 2025 по 2028 год, направлена на значительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта и строительство мощнейшего в стране суперкомпьютера.