Microsoft инвестирует 30 миллиардов долларов в Великобританию: какие проекты будут развивать

Microsoft объявила о масштабных инвестициях в Великобританию. / Википедия

Корпорация Microsoft объявила о масштабных инвестициях в размере более $30 миллиардов в Великобританию в течение следующих четырех лет. Эта инициатива, которая продлится с 2025 по 2028 год, направлена на значительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта и строительство мощнейшего в стране суперкомпьютера.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По словам президента Microsoft Брэда Смита, этот проект является крупнейшим финансовым обязательством компании в истории Великобритании. Он включает в себя капитальные затраты на сумму $15 миллиардов для создания новой облачной и ИИ-инфраструктуры.

Ключевым элементом плана является строительство суперкомпьютера, оснащенного более 23 000 передовыми графическими процессорами (GPU). Эти чипы критически важны для разработки современного AI-программного обеспечения. Проект будет реализован в партнерстве с британским стартапом Nscale.

Решение о столь значительных инвестициях также связано с улучшением бизнес-климата в стране. Брэд Смит отметил, что после того, как антимонопольный регулятор Великобритании одобрил приобретение Activision Blizzard в 2023 году, сотрудничество стало более благоприятным.

Напомним, в июне акции Microsoft выросли на 0,8% до $467,68 за штуку, что позволило компании вернуть себе звание крупнейшей в мире по рыночной капитализации. Ее стоимость оценили в $3,48 триллиона. Однако в июле ее обошла Nvidia — капитализация компании вышла за пределы $4 триллионов.

Автор:
Татьяна Ковальчук