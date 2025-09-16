Google инвестирует $6,8 млрд в Великобританию накануне визита Трампа

Google инвестирует $6,8 млрд в Великобританию и откроет дата-центр возле Лондона. Анонс совпал с государственным визитом президента США Дональда Трампа в страну, в ходе которой ожидаются масштабные бизнес-соглашения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Google инвестирует в Великобританию

Google объявил о намерении инвестировать 5 миллиардов фунтов стерлингов ($6,8 млрд) в Великобританию в преддверии государственного визита президента США Дональда Трампа. Ожидается, что этот визит будет сопровождаться новыми экономическими соглашениями и партнерствами.

В рамках инвестиций компания Alphabet, которой принадлежит Google, откроет новый центр обработки данных вблизи Лондона. Он обеспечит растущий спрос на сервисы, работающие на базе искусственного интеллекта, включая Google Cloud, Поиск, Карты и Workspace.

Министр финансов Рейчел Ривз назвала инвестицию "мощным свидетельством доверия к экономике Великобритании и прочности партнерства с США". По оценкам компании, она будет ежегодно создавать около 8250 рабочих мест в британских компаниях.

Этот шаг рассматривается как важный сигнал поддержки правительству премьер-министра Кира Стармера, который стремится привлечь частные инвестиции, чтобы стимулировать рост экономики и укрепить позиции лейбористов в общественном мнении.

Ожидается также, что визит Дональда Трампа будет способствовать дальнейшему углублению экономических связей между США и Великобританией. По словам высокопоставленных должностных лиц, во время визита будет объявлено о новых соглашениях более чем на $10 млрд.

В заявлении Google также сообщил о заключении соглашения с компанией Shell (SHEL.L), которое должно способствовать укреплению энергетической стабильности и поддержать переход Великобритании к чистой энергии.

Дата-центр компании в Волнтем-Кроссе, расположенный примерно в часе от Лондона, оснащен системой воздушного охлаждения для снижения потребления воды. Кроме того, он оснащен технологией отвода тепла, которая может использоваться для обеспечения энергией местных домов и предприятий, минимизирующей влияние объекта на окружающую среду.

Благодаря этим экологическим инициативам и партнерству по Shell Google рассчитывает, что уже в 2026 году ее операции в Великобритании будут работать почти на 95% за счет безуглеродной энергии.

О Google

Google – американская транснациональная корпорация, входящая в состав холдинга Alphabet Inc. и является одной из самых крупных технологических компаний мира. Она известна прежде всего поисковиком Google Search, но также предлагает широкий спектр продуктов и сервисов: облачное хранилище Google Drive, операционную систему Android, видеоплатформу YouTube, рекламные инструменты Google Ads, браузер Chrome, карты Google Maps и другую электронику и программные решения.

Основные направления деятельности:

Поисковая система – самая популярная в мире, ежедневно обрабатывающая миллиарды запросов.

Инновации - компания активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, облачных вычислений и других передовых технологий.

Продукты и сервисы – от Gmail и Maps до Android и YouTube.

Реклама – главный источник дохода благодаря собственным рекламным платформам.

Глобальное влияние Google является одной из самых ценных корпораций мира с огромным влиянием на цифровую экономику и информационное пространство.

История:

Компанию основали в 1998 году Ларри Пейдж и Сергей Брин, аспиранты Стэнфордского университета. Название Google происходит от математического термина "гугол" (googol) — числа 1 со ста нулями, что символизирует миссию компании упорядочить колоссальные объемы мировой информации.

Напомним, компания Google за последние три года предоставила Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов.