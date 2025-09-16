Google інвестує $6,8 млрд у Велику Британію напередодні візиту Трампа

Google інвестує $6,8 млрд у Велику Британію та відкриє дата-центр біля Лондона. Анонс збігся із запланованим державним візитом президента США Дональда Трампа до країни, під час якого очікуються масштабні бізнес-угоди.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Google інвестує у Велику Британію

Google оголосив про намір інвестувати 5 мільярдів фунтів стерлінгів ($6,8 млрд) у Велику Британію напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа. Очікується, що цей візит супроводжуватиметься новими економічними угодами та партнерствами.

У межах інвестицій компанія Alphabet, якій належить Google, відкриє новий центр обробки даних поблизу Лондона. Він забезпечить зростаючий попит на сервіси, що працюють на базі штучного інтелекту, зокрема Google Cloud, Пошук, Карти та Workspace.

Міністр фінансів Рейчел Рівз назвала інвестицію "потужним свідченням довіри до економіки Великої Британії та міцності партнерства зі США". За оцінками компанії, вона щороку створюватиме близько 8250 робочих місць у британських компаніях.

Цей крок розглядається як важливий сигнал підтримки для уряду прем’єр-міністра Кіра Стармера, який прагне залучити приватні інвестиції, щоб стимулювати зростання економіки та зміцнити позиції лейбористів у громадській думці.

Очікується також, що візит Дональда Трампа сприятиме подальшому поглибленню економічних зв’язків між США та Великою Британією. За словами високопосадовців, під час візиту буде оголошено про нові угоди на понад $10 млрд.

У заяві Google також повідомив про укладення угоди з компанією Shell (SHEL.L), яка має сприяти зміцненню енергетичної стабільності та підтримати перехід Великої Британії до чистої енергії.

Дата-центр компанії у Волнтем-Кросі, розташований приблизно за годину від Лондона, оснащений системою повітряного охолодження для зниження споживання води. Крім того, його обладнано технологією відведення тепла, яке може використовуватися для забезпечення енергією місцевих будинків та підприємств, що мінімізує вплив об’єкта на довкілля.

Завдяки цим екологічним ініціативам та партнерству з Shell Google розраховує, що вже у 2026 році її операції у Великій Британії працюватимуть майже на 95% за рахунок безвуглецевої енергії.

Про Google

Google — американська транснаціональна корпорація, що входить до складу холдингу Alphabet Inc. і є однією з найбільших технологічних компаній світу. Вона відома насамперед пошуковою системою Google Search, але також пропонує широкий спектр продуктів і сервісів: хмарне сховище Google Drive, операційну систему Android, відеоплатформу YouTube, рекламні інструменти Google Ads, браузер Chrome, карти Google Maps та іншу електроніку і програмні рішення.

Основні напрями діяльності:

Пошукова система — найпопулярніша у світі, щодня обробляє мільярди запитів.

Інновації — компанія активно інвестує у розвиток штучного інтелекту, хмарних обчислень та інших передових технологій.

Продукти та сервіси — від Gmail і Maps до Android і YouTube.

Реклама — головне джерело доходу завдяки власним рекламним платформам.

Глобальний вплив — Google є однією з найцінніших корпорацій світу з величезним впливом на цифрову економіку та інформаційний простір.

Історія:

Компанію заснували у 1998 році Ларрі Пейдж і Сергій Брін, аспіранти Стенфордського університету. Назва Google походить від математичного терміна «гугол» (googol) — числа 1 зі ста нулями, що символізує місію компанії впорядкувати колосальні обсяги світової інформації.

Нагадаємо, компанія Google впродовж останніх трьох років надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.