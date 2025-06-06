Microsoft вернула себе первенство в мире по рыночной капитализации

Акции Microsoft выросли на 0,8% до $467,68 за штуку, что позволило компании вернуть себе звание крупнейшей в мире по рыночной капитализации. Ее стоимость оценили в $3,48 триллиона, опередив Nvidia ($3,42 трлн) и Apple ($3 трлн).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение CNBC.

Microsoft снова стала самой дорогой компанией

Это первое рекордное закрытие для Microsoft с июля 2024 года. С начала 2025 года ее акции выросли на 11%, что контрастирует со стагнацией индекса Nasdaq.

Несмотря на всеобщее снижение котировок в технологическом секторе — в том числе на фоне падения акций Tesla — Microsoft продолжает демонстрировать стабильность. Инвесторы, похоже, не обращают внимания на публичный конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, который получил огласку из-за разногласий по госбюджету и участия Маска в администрации.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в комментарии Bloomberg подчеркнул важность партнерства с OpenAI, заявив, что компания продолжает активно развивать облачные сервисы Azure в сотрудничестве со стартапом. На сегодняшний день Microsoft инвестировала в OpenAI около $14 миллиардов.

Напомним, недавние масштабные увольнения в Microsoft охватили около 3% персонала – это примерно 7000 человек. Больше всего пострадали программисты: только в штате Вашингтон работу потеряли около 2 тысяч ИТ-специалистов.