Microsoft повернула собі першість у світі за ринковою капіталізацією

Акції Microsoft зросли на 0,8%, до $467,68 за штуку, що дозволило компанії повернути собі звання найбільшої у світі за ринковою капіталізацією. Її вартість оцінили в $3,48 трильйона, випередивши Nvidia ($3,42 трлн) і Apple ($3 трлн).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис CNBC.

Microsoft знову стала найдорожчою компанією

Це перше рекордне закриття для Microsoft з липня 2024 року. З початку 2025 року її акції зросли на 11%, що контрастує зі стагнацією індексу Nasdaq.

Попри загальне зниження котирувань у технологічному секторі — зокрема на тлі падіння акцій Tesla — Microsoft продовжує демонструвати стабільність. Інвестори, схоже, не звертають уваги на публічний конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом, який набув розголосу через розбіжності щодо держбюджету та участі Маска в адміністрації.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла у коментарі Bloomberg підкреслив важливість партнерства з OpenAI, заявивши, що компанія продовжує активно розвивати хмарні сервіси Azure у співпраці зі стартапом. На сьогодні Microsoft інвестувала в OpenAI близько $14 мільярдів.

Нагадаємо, нещодавні масштабні звільнення в Microsoft охопили близько 3% персоналу — це приблизно 7000 осіб. Найбільше постраждали програмісти: лише у штаті Вашингтон роботу втратили близько 2 тисячі ІТ-спеціалістів.