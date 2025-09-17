Microsoft інвестує 30 мільярдів доларів у Велику Британію: які проєкти розвиватимуть

Корпорація Microsoft оголосила про масштабні інвестиції у розмірі понад $30 мільярдів у Велику Британію протягом наступних чотирьох років. Ця ініціатива, яка триватиме з 2025 по 2028 рік, спрямована на значне розширення інфраструктури штучного інтелекту та будівництво найпотужнішого в країні суперкомп'ютера.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За словами президента Microsoft Бреда Сміта, цей проєкт є найбільшим фінансовим зобов’язанням компанії в історії Великої Британії. Він включає капітальні витрати на суму $15 мільярдів для створення нової хмарної та ШІ-інфраструктури.

Ключовим елементом плану є будівництво суперкомп'ютера, оснащеного понад 23 000 передових графічних процесорів (GPU). Ці чипи є критично важливими для розробки сучасного AI-програмного забезпечення. Проєкт буде реалізовано в партнерстві з британським стартапом Nscale.

Рішення про такі значні інвестиції також пов’язане з покращенням бізнес-клімату в країні. Бред Сміт зазначив, що після того, як антимонопольний регулятор Великої Британії схвалив придбання Activision Blizzard у 2023 році, співпраця стала більш сприятливою.

Нагадаємо, у червні акції Microsoft зросли на 0,8%, до $467,68 за штуку, що дозволило компанії повернути собі звання найбільшої у світі за ринковою капіталізацією. Її вартість оцінили в $3,48 трильйона. Однак у липні її обійшла Nvidia — капіталізацію компанії вийшла за межі $4 трильйонів.