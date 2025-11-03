Microsoft уклала угоду з IREN на $9,7 млрд для розширення хмарних потужностей ШІ

Корпорація Microsoft підписала п’ятирічну угоду на суму близько 9,7 мільярда доларів із австралійською компанією IREN щодо купівлі хмарних потужностей для обчислень штучного інтелекту, ставши її найбільшим клієнтом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Згідно із заявою IREN, угода передбачає доступ Microsoft до систем прискорювачів Nvidia у Техасі, побудованих на архітектурі GB300, із передоплатою 20%. Для реалізації проєкту IREN придбає графічні процесори та супутнє обладнання на 5,8 мільярда доларів у Dell Technologies.

Генеральний директор IREN Деніел Робертс заявив, що після повного запуску проєкту угода генеруватиме приблизно 1,94 мільярда доларів щорічного доходу та використовуватиме близько 10% загальної потужності компанії, залишаючи простір для нових контрактів.

"Ми завжди розглядали великих гіперскейлерів як природних партнерів. Переговори з Microsoft та іншими компаніями активізувалися на тлі зростання попиту на обчислювальні ресурси штучного інтелекту", — сказав Робертс.

Після оголошення новини акції IREN зросли більш ніж на 28% на добіркових торгах у США, тоді як папери Dell піднялися приблизно на 4%. Акції Microsoft суттєвих змін не зазнали.

IREN, як і компанії CoreWeave, Nebius Group, Crusoe та Nscale, належить до нового покоління так званих "неоклауд"-операторів, що спеціалізуються на обчислювальній інфраструктурі для штучного інтелекту. Компанія розпочинала як майнінгова фірма, але переорієнтувала свої потужності під роботу з AI-навантаженнями.

Нові системи GB300 буде розгорнуто поетапно на об’єкті IREN у Чайлдресс, штат Техас, протягом наступного року. Вони забезпечуватимуть потужність 750 мегават, а загальний хаб IREN у Sweetwater поблизу Абіліна має потенціал у 2 ГВт.

Для Microsoft ця угода є частиною стратегії швидкого нарощування обчислювальних ресурсів Azure, щоб задовольнити зростаючий попит з боку таких партнерів, як OpenAI.

Нагадаємо, Microsoft оголосила про масштабні інвестиції у розмірі понад $30 мільярдів у Велику Британію протягом наступних чотирьох років. Ця ініціатива, яка триватиме з 2025 по 2028 рік, спрямована на значне розширення інфраструктури штучного інтелекту та будівництво найпотужнішого в країні суперкомп'ютера.