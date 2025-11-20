Сатья Наделла поступився роллю головного комунікатора Microsoft

18 листопада в Сан-Франциско відбулася щорічна конференція Microsoft Ignite для розробників та ІТ-фахівців. Уперше з моменту, коли десять років тому Сатья Наделла, будучи новим CEO, об’єднав різноманітні технологічні події Microsoft під одним брендом, він не виголосив вступну ключову промову.

Про це пише Delo.ua з посиланням на Fortune.

Замість нього цю роль виконав Джадсон Алтхофф, який очолює комерційний бізнес Microsoft. І все це відбулося на тлі останніх подій на ШІ-ринку, повʼязаних з коливаннями на фондовому ринку.

Минулого місяця Наделла оголосив, що зосереджується більше на внутрішніх процесах, передаючи частину своїх обов’язків Алтхоффу, щоб приділяти більше уваги "найамбітнішій технічній роботі" компанії.

Нещодавно Наделла опублікував коротке есе в LinkedIn, де виклав своє бачення AI-платформ, здатних створити "позитивну суму" – майбутнє, в якому компанії можуть "будувати власні AI-нативні можливості та підприємницьку цінність", на противагу тому, що він називає "мисленням з нульовою сумою та хайпом переможець-забирає-все".

Це важливе повідомлення від керівника компанії з непростою історією у сфері створення технологічних екосистем, які інколи "замикали" користувачів усередині та витісняли конкуренцію. Це послання отримало б значно більше уваги, якби він озвучив його зі сцени, коли вся увага була прикута до Microsoft.

У кожного CEO є три базові ролі: створити бачення та стратегію компанії, побудувати лідерську команду для їх реалізації та створити умови, за яких CEO можна буде успішно замінити. А над усім цим стоїть відповідальність CEO бути головним комунікатором – обличчям компанії, людиною, яка озвучує важливі новини та відповідає на запитання інвесторів, клієнтів, регуляторів і журналістів.

На тлі всіх розмов про AI-бульбашки, масові скорочення, трансформації бізнесу тощо – чути голос CEO стає ще важливіше.

Алтхофф, без сумніву, впорався з ключовою промовою, і його позицію було цікаво почути. Але в компанії, яка формує AI-революцію, важливо чути голос людини на самій вершині, йдеться в повідомленні.