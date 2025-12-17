Сбербанк выделил Kernel $77 млн на инвестиции и восстановление зернового терминала

Сбербанк заключил с группой компаний Kernel кредитные соглашения на общую сумму 77 млн долл., что стало крупнейшим частным кредитным соглашением украинского банка в 2025 году. Почти половину средств – 36,7 млн долларов компания может использовать на инвестиционные нужды.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба банка.

Сбербанк инвестирует в агротехнику и терминал Kernel

Сбербанк заключил с группой компаний Kernel кредитные соглашения на общую сумму 77 млн. долларов США, что делает их одними из крупнейших частных финансовых соглашений банка в 2025 году.

Почти половина средств - 36,7 млн долларов предусмотрена на инвестиционные нужды компании: обновление парка агротехники и оборудования для бесперебойной обработки сельскохозяйственных земель, а также финансирование реконструкции зернового терминала "Трансбалктерминал" в Черноморске, второго по размеру в Украине, пострадавшего в результате российской атаки 2023 года. Работы по восстановлению и повышению производительности терминала уже продолжаются.

Соглашение также предусматривает возможность использования всего кредитного лимита в 77 млн. долларов на пополнение оборотных средств компаний группы. Это позволяет финансировать закупку зерна, удобрений, средств защиты растений, горючего и других необходимых товаров и услуг.

Таким образом, кредитное соглашение объединяет инвестиционное и операционное финансирование, обеспечивая Kernel стабильность и поддержку развития агробизнеса.

"Развитие экспортного аграрного потенциала Украины является важным аспектом укрепления экономики государства, это основное направление бизнеса Kernel и один из приоритетов для Сбер", - подчеркнул Юрий Кацион, заместитель председателя правления Сбербанка, ответственный за корпоративный бизнес.

О компании Kernel

Kernel – один из ведущих украинских агрохолдингов, крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла и зерна. Компания экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира, контролирует крупные земельные массивы, элеваторы и перерабатывающие заводы.

Kernel является лидером рынка подсолнечного масла, обеспечивая до 15% мирового экспорта, а также крупного экспортера зерна — около 18% украинского экспорта. Компания активно развивает собственную логистическую инфраструктуру и внедряет современные IT технологии для оптимизации агробизнеса.

О банке

Сбербанк – крупнейший государственный банк Украины, предоставляющий полный спектр финансовых услуг для частных лиц, бизнеса и корпораций. Банк имеет разветвленную сеть отделений, банкоматов и терминалов, а также современные цифровые сервисы – мобильное приложение "Мобильный Сбер" и интернет-банкинг "Сбер 24/7".

Сбербанк принадлежит государству (100% акций) и предлагает широкий спектр услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, ипотечные программы, инкассацию и финансирование бизнеса.

Банк известен своей инклюзивностью: поддерживает государственные программы, проект "Моя безбарьерность", ветеранов и паралимпийцев.