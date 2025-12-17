Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ощадбанк виділив Kernel $77 млн на інвестиції та відновлення зернового терміналу

долари, євро
Ощадбанк підтримує український агробізнес / Freepik

Ощадбанк уклав із групою компаній Kernel кредитні угоди на загальну суму 77 млн дол., що стало найбільшою приватною кредитною угодою українського банку у 2025 році. Майже половину коштів - 36,7 млн доларів компанія може використати на інвестиційні потреби.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба банку.

Ощадбанк інвестує в агротехніку та термінал Kernel

Ощадбанк уклав із групою компаній Kernel кредитні угоди на загальну суму 77 млн доларів США, що робить їх одними з найбільших приватних фінансових угод банку у 2025 році.

Майже половина коштів — 36,7 млн доларів  передбачена на інвестиційні потреби компанії: оновлення парку агротехніки та обладнання для безперебійної обробки сільськогосподарських земель, а також фінансування реконструкції зернового терміналу "Трансбалктермінал" у Чорноморську, другого за розміром в Україні, який постраждав унаслідок російської атаки 2023 року. Роботи з відновлення та підвищення продуктивності терміналу вже тривають.

Угода також передбачає можливість використання всього кредитного ліміту в 77 млн доларів на поповнення обігових коштів компаній групи. Це дає змогу фінансувати закупівлю зерна, добрив, засобів захисту рослин, пального та інших необхідних товарів і послуг.

Таким чином кредитна угода поєднує інвестиційне та операційне фінансування, забезпечуючи Kernel стабільність і підтримку розвитку агробізнесу.

"Розвиток експортного аграрного потенціалу України є важливим аспектом зміцнення економіки держави, це основний напрям бізнесу Kernel і один із пріоритетів для Ощаду", – наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Про компанію Kernel

Kernel — один із провідних українських агрохолдингів, найбільший виробник і експортер соняшникової олії та зерна. Компанія експортує продукцію більш ніж до 80 країн світу, контролює великі земельні масиви, елеватори та переробні заводи.

Kernel є лідером ринку соняшникової олії, забезпечуючи до 15% світового експорту, а також значним експортером зерна — близько 18% українського експорту. Компанія активно розвиває власну логістичну інфраструктуру та впроваджує сучасні IT-технології для оптимізації агробізнесу.

Про банк

Ощадбанк - найбільший державний банк України, що надає повний спектр фінансових послуг для приватних осіб, бізнесу та корпорацій. Банк має розгалужену мережу відділень, банкоматів і терміналів, а також сучасні цифрові сервіси - мобільний додаток "Мобільний Ощад" та інтернет-банкінг "Ощад 24/7".

Ощадбанк належить державі (100% акцій) і пропонує широкий спектр послуг: розрахунково-касове обслуговування, кредитування, депозити, іпотечні програми, інкасацію та фінансування бізнесу.

Банк відомий своєю інклюзивністю: підтримує державні програми, проєкт "Моя безбар’єрність", ветеранів та паралімпійців.

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент