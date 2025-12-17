Ощадбанк виділив Kernel $77 млн на інвестиції та відновлення зернового терміналу

Ощадбанк уклав із групою компаній Kernel кредитні угоди на загальну суму 77 млн дол., що стало найбільшою приватною кредитною угодою українського банку у 2025 році. Майже половину коштів - 36,7 млн доларів компанія може використати на інвестиційні потреби.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба банку.

Ощадбанк інвестує в агротехніку та термінал Kernel

Ощадбанк уклав із групою компаній Kernel кредитні угоди на загальну суму 77 млн доларів США, що робить їх одними з найбільших приватних фінансових угод банку у 2025 році.

Майже половина коштів — 36,7 млн доларів передбачена на інвестиційні потреби компанії: оновлення парку агротехніки та обладнання для безперебійної обробки сільськогосподарських земель, а також фінансування реконструкції зернового терміналу "Трансбалктермінал" у Чорноморську, другого за розміром в Україні, який постраждав унаслідок російської атаки 2023 року. Роботи з відновлення та підвищення продуктивності терміналу вже тривають.

Угода також передбачає можливість використання всього кредитного ліміту в 77 млн доларів на поповнення обігових коштів компаній групи. Це дає змогу фінансувати закупівлю зерна, добрив, засобів захисту рослин, пального та інших необхідних товарів і послуг.

Таким чином кредитна угода поєднує інвестиційне та операційне фінансування, забезпечуючи Kernel стабільність і підтримку розвитку агробізнесу.

"Розвиток експортного аграрного потенціалу України є важливим аспектом зміцнення економіки держави, це основний напрям бізнесу Kernel і один із пріоритетів для Ощаду", – наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Про компанію Kernel

Kernel — один із провідних українських агрохолдингів, найбільший виробник і експортер соняшникової олії та зерна. Компанія експортує продукцію більш ніж до 80 країн світу, контролює великі земельні масиви, елеватори та переробні заводи.

Kernel є лідером ринку соняшникової олії, забезпечуючи до 15% світового експорту, а також значним експортером зерна — близько 18% українського експорту. Компанія активно розвиває власну логістичну інфраструктуру та впроваджує сучасні IT-технології для оптимізації агробізнесу.

Про банк

Ощадбанк - найбільший державний банк України, що надає повний спектр фінансових послуг для приватних осіб, бізнесу та корпорацій. Банк має розгалужену мережу відділень, банкоматів і терміналів, а також сучасні цифрові сервіси - мобільний додаток "Мобільний Ощад" та інтернет-банкінг "Ощад 24/7".

Ощадбанк належить державі (100% акцій) і пропонує широкий спектр послуг: розрахунково-касове обслуговування, кредитування, депозити, іпотечні програми, інкасацію та фінансування бізнесу.

Банк відомий своєю інклюзивністю: підтримує державні програми, проєкт "Моя безбар’єрність", ветеранів та паралімпійців.