Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

СБУ разоблачила госпредателя среди работников "Укрэнерго": что известно

Укрэнерго
Сотрудник "Укрэнерго" передавал секретные данные РФ

В Украине разоблачен сотрудник НЭК "Укрэнерго", который сотрудничал с ФСБ РФ и передавал данные об объектах критической энергетической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Предатель в "Укрэнерго"

В Украине задержан работник НЭК "Укрэнерго", подозреваемый в государственной измене. По данным следствия, он передавал представителю ФСБ РФ служебную информацию о критически важном объекте энергетической инфраструктуры, в том числе о местоположении защищенного центра.

Такие сведения могли быть использованы врагом для ракетных и дроновых атак.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Расследование проводится СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

О компании

"Укрэнерго" – это государственное акционерное общество и национальный оператор системы передачи электроэнергии Украины. Компания обеспечивает стабильную работу Объединенной энергосистемы страны, отвечает за развитие магистральных электросетей и координирует экспортно-импортные операции. Она является членом европейского объединения операторов ENTSO-E, позволяющим интегрировать украинскую энергосистему с энергетическими сетями Европы.

Основные направления деятельности "Укрэнерго":

  • эксплуатация и модернизация магистральных и межгосударственных сетей передачи электроэнергии;
  • балансировка энергосистемы в реальном времени, поддержание стабильности между производством и потреблением;
  • участие в международных энергетических операциях благодаря интеграции с ENTSO-E;
  • администрирование коммерческого учета, проведение расчетов и организация работы балансирующего рынка электроэнергии.
Автор:
Ольга Опенько