СБУ разоблачила госпредателя среди работников "Укрэнерго": что известно
В Украине разоблачен сотрудник НЭК "Укрэнерго", который сотрудничал с ФСБ РФ и передавал данные об объектах критической энергетической инфраструктуры.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Предатель в "Укрэнерго"
В Украине задержан работник НЭК "Укрэнерго", подозреваемый в государственной измене. По данным следствия, он передавал представителю ФСБ РФ служебную информацию о критически важном объекте энергетической инфраструктуры, в том числе о местоположении защищенного центра.
Такие сведения могли быть использованы врагом для ракетных и дроновых атак.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Расследование проводится СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
О компании
"Укрэнерго" – это государственное акционерное общество и национальный оператор системы передачи электроэнергии Украины. Компания обеспечивает стабильную работу Объединенной энергосистемы страны, отвечает за развитие магистральных электросетей и координирует экспортно-импортные операции. Она является членом европейского объединения операторов ENTSO-E, позволяющим интегрировать украинскую энергосистему с энергетическими сетями Европы.
Основные направления деятельности "Укрэнерго":
- эксплуатация и модернизация магистральных и межгосударственных сетей передачи электроэнергии;
- балансировка энергосистемы в реальном времени, поддержание стабильности между производством и потреблением;
- участие в международных энергетических операциях благодаря интеграции с ENTSO-E;
- администрирование коммерческого учета, проведение расчетов и организация работы балансирующего рынка электроэнергии.