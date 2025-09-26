СБУ разоблачила госпредателя среди работников "Укрэнерго": что известно

В Украине разоблачен сотрудник НЭК "Укрэнерго", который сотрудничал с ФСБ РФ и передавал данные об объектах критической энергетической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Предатель в "Укрэнерго"

В Украине задержан работник НЭК "Укрэнерго", подозреваемый в государственной измене. По данным следствия, он передавал представителю ФСБ РФ служебную информацию о критически важном объекте энергетической инфраструктуры, в том числе о местоположении защищенного центра.

Такие сведения могли быть использованы врагом для ракетных и дроновых атак.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Расследование проводится СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

О компании

"Укрэнерго" – это государственное акционерное общество и национальный оператор системы передачи электроэнергии Украины. Компания обеспечивает стабильную работу Объединенной энергосистемы страны, отвечает за развитие магистральных электросетей и координирует экспортно-импортные операции. Она является членом европейского объединения операторов ENTSO-E, позволяющим интегрировать украинскую энергосистему с энергетическими сетями Европы.

Основные направления деятельности "Укрэнерго":